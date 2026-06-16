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தமிழ்நாடு

போக்குவரத்துத் துறை! ஒரு கி.மீ. தொலைவுக்கு பேருந்தை இயக்க செலவும் - வருவாயும்!

போக்குவரத்துத் துறையில் ஒரு கி.மீ. தொலைவுக்கு பேருந்தை இயக்க செலவும் வருவாயும் ஒப்பீடு

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பேருந்துகள் இயக்கம் - கோப்புப்படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 7:01 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டின் போக்குவரத்துத் துறை, மின் சாரத் துறை போன்ற மிக முக்கியத் துறைகள் வருவாய் இழப்பை சந்தித்து வருவதாக தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், தமிழக அரசின் நிதிநிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டு உரையாற்றினார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறைக்கு மொத்த இழப்பு ரூ.72,667 கோடியாக உள்ளது.

அதாவது, போக்குவரத்துத் துறையில் ஒரு பேருந்தை ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு இயக்குவதற்கு தமிழக அரசு செய்யும் செலவு (எரிபொருள், ஓட்டுநர், நடத்துநர் செலவு, பேருந்து செலவினம்) ரூ.78.81. ஆனால், அதே ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு பேருந்தை இயக்கி அதன் மூலம் அரசுக்குக் கிடைக்கும் வருவாய் ரூ.25.97 ஆக உள்ளது.

இந்த வகையில், ஒவ்வொரு கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கும் பேருந்துகளை இயக்க ஒவ்வொரு பேருந்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ரூ.52 அளவுக்கு தமிழக அரசு கூடுதலாக செலவிட்டு வருகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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