திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் தொடங்கியது

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
ஆளுநர் உரையுடன் தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடர் நாளை தொடங்கவுள்ளதையொட்டி, திமுக உறுப்பினர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடர் நாளை (ஜூன் 18) தொடங்கவுள்ளது. முதல் நாளில் ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் உரையாற்றவுள்ளார். மறுநாள், ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பேரவை உறுப்பினர்கள் பேசவுள்ளனர்.
இதனிடையே ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்தில் பேசுவது குறித்து திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் கூட்டம் கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் தொடங்கியது.
இக்கூட்டத்தில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி, துணைத் தலைவர் நேரு, கொறடா எ.வ.வேலு உள்பட உறுப்பினர்கள் பலர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இக்கூட்டத்தில் ஆளுங்கட்சியின் வியூகங்களை சட்டப்பேரவையில் திறம்பட எதிர்கொள்வது, எதிர்க்கட்சியாக திமுக உறுப்பினர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படவுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
Summary
The meeting of DMK MLAs has begun
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