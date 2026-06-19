நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு உறுதியான அடித்தளத்தை அமைக்கும் வகையில் தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ஐ அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் அமல்படுத்த வேண்டும் என தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் வலியுறுத்தினாா்.
சென்னை வேளச்சேரி குரு நானக் கல்லூரியின் 50-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா கல்லூரி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. 519 மாணவா்களுக்கு பட்டங்களையும் தரவரிசை பட்டியலில் இடம் பெற்ற 36 மாணவா்களுக்கு பதக்கங்களையும் சான்றிதழ்களையும் வழங்கி ஆளுநா் ஆா்லேகா் பேசியதாவது:
ஆங்கிலேயா்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தபோது இங்கிருந்த குருகுலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், ஆக்ஸ்போா்டு பல்கலைக்கழகத்தைவிட உயா்ந்த நிலையில் இருந்தன. குறிப்பாக ‘மெட்ராஸ்’ கல்வி முறை இன்றும் இங்கிலாந்தில் பின்பற்றப்படுகிறது.
தற்போது நாட்டில் கல்வி அமைப்பு புதிய உயரங்களை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது. அனைத்து கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ஐ முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். நமது பண்பாடு பாரம்பரியத்துடன் தொடா்புடைய கல்வியை வழங்குவதோடு, நாட்டின் எதிா்காலத்தில் வளா்ந்த நாடாக உருவெடுப்பதற்கான உறுதியான அடித்தளமாக அது அமையும்.
ஒவ்வொரு பட்டதாரிகளும் தங்களது எதிா்கால இலக்கைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டு, அதை நோக்கி உறுதியுடன் பயணிக்க வேண்டும். அதுவே வளா்ந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் பாதையாக அமையும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, கல்லூரியின் செயலாளரும் தாளாளருமான மஞ்சித் சிங் நய்யா் தலைமை வகித்து, பட்டமளிப்பு விழாவைத் தொடங்கி வைத்தாா். கல்லூரி முதல்வா் ஆா்.எம்.எழிலரசி வரவேற்றாா்.
இந்த நிகழ்வில் தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டாளா் அனிதா மாலிசெட்டி, துணை முதல்வா் பி.வி. குமரகுரு, துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.