தவெக அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையை ஒரு வரி கூட மாற்றாமல் ஆளுநா் வாசித்ததை பாா்க்கும்போது, தவெக-பாஜக இடையே இணக்கமான தொடா்பு, புரிந்துணா்வு ஏற்பட்டுவிட்டதோ என்ற சந்தேகம் உருவாகியுள்ளது என்று எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.
ஆளுநா் உரைக்கு பின்னா் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
ஆளுநா் உரை என்பது அரசு தயாரித்து கொடுக்கும் உரைதான். அந்த உரையில் ஆட்சியாளா்களின் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான திட்டங்கள், நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஆனால், இப்போதைய ஆளுநா் உரை ‘ரீல்ஸ்’ போடுவதற்காக ‘கண்டெண்ட்’ ஆக அமைந்துள்ளது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளாக திமுக அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையை ஒருமுறை கூட முந்தைய ஆளுநா் முழுமையாக வாசித்தது இல்லை, பல திருத்தங்களை செய்தாா். ஆனால், இந்த முறை அரசு தயாரித்துக் கொடுத்த உரையை ஓா் எழுத்து, ஒரு வரி கூட மாற்றாமல் அப்படியே வாசித்துள்ளாா். இதிலிருந்தே இந்த அரசுக்கும், பாஜகவுக்கும் இணக்கமான ஒரு தொடா்பு ஏற்பட்டுவிட்டதோ என்ற எண்ணம் அனைவருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆளுநா் உரையில் திமுக திட்டங்கள்: தவெகவின் சொந்த சுய புராணங்களை தவிா்த்துவிட்டு பாா்த்தால், ஒலிம்பிக் மையங்கள், திறன்பயிற்சி மையங்கள், இரு மொழிக் கொள்கை, 69 சதவீத இட ஒதுக்கீடு, தேசிய கல்விக் கொள்கை எதிா்ப்பு, நிலுவையில் உள்ள கல்வி நிதி கேட்டு கோரிக்கை, வறுமையில்லா தமிழ்நாடு, உயா்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் வழக்காடு மொழி, சென்னையில் உச்சநீதிமன்ற கிளை, கீழடி உள்ளிட்ட அகழாய்வுகள், இந்தியாவில் அதிகம் நகா்மயமான மாநிலம் தமிழ்நாடு என எல்லாமே திமுக அரசின் திட்டங்கள், சாதனைகள், கோரிக்கைகளையே மீண்டும் படித்துள்ளனா்.
கடந்த அரசின் மீதான திட்டங்கள் மீது ‘ஸ்டிக்கா்ட ஒட்டிவிட்டு, இவா்கள் ஆட்சியின் தோல்விக்கான பழியை திமுக அரசின் மீது போட்டுள்ளனா். மிகுந்த காழ்ப்புணா்ச்சியோடு இந்த ஆளுநா் உரை அமைந்துள்ளது.
கடந்த வாரம் தில்லியில் நீதி ஆயோக் கூட்டத்தில், இந்தியாவிலேயே பொருளாதாரத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் தமிழகம் உள்ளதாக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பெருமை பேசியுள்ளாா். இது கடந்த ஒரு மாத கால ஆட்சியின் சாதனைகளா? எங்கள் ஆட்சியின் சாதனைகளையே அவா் தில்லியில் வாசித்தாா். மொத்த முரண்பாடுகளின் உருவமாக இந்த ஆளுநா் உரை அமைந்துள்ளது.
ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு பல்வேறு வாக்குறுதிகளை தவெக அளித்தது. சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் தப்பித்துச் செல்ல முன்னோட்டமாக, வெள்ளை அறிக்கை என ஒரு வெற்று அறிக்கையை வெளியிட்டனா்.
சகடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 175 பாலியல் வன்கொடுமைகள், 65 கொலைகள், 4 ஜாதிய ஆணவப் படுகொலைகள் தமிழகத்தில் நடந்துள்ளன. இப்போது முதல்வராக இருப்பவா் தோ்தல் பிரசாரத்தில் வீர வசனம் பேசினாா். இப்போது அவா்கள் ஆட்சியில் நடக்கும் குற்றங்களைப் பாா்க்கும் போது, ‘கண்ணாடியை பாா்த்து பேசுறீங்க சாா்’ என்ற நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளாா். அதுவும் வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக, இன்று குற்றங்களில் ஆளும் கட்சியினரே ஈடுபடுகின்றனா்.
சட்டம்-ஒழுங்கை நிலைநாட்ட இந்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது என எந்த அறிவிப்பும் ஆளுநா் உரையில் இல்லை. திமுக அரசு கொண்டு வந்த ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் பெயரை மாற்றியுள்ளாா்கள்.
முதல்வரின் ஒரே சிந்தனை, இந்த ஆட்சியை எப்படி காப்பாற்றப் போகிறோம் என்பதுதான். அதனால்தான் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்களை விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாா். தமிழக வளா்ச்சி, பெண்கள், குழந்தைகள், விவசாயிகள் என எந்தத் தரப்புக்கும் எந்தத் திட்டங்களும் ஆளுநா் உரையில் இல்லை.
பாஜகவுடன் புரிந்துணா்வா?: திமுக ஆட்சியில் எப்போதும் முதலில் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து மட்டுமே பாடப்படும். நிறைவாக தேசிய கீதம் பாடப்படும். ஆனால் இப்போது இரு முறை தேசிய கீதம் பாடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பாஜக, தவெக இடையே ஒரு புரிந்துணா்வு வந்துவிட்டதோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது என்றாா் அவா்.