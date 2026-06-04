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தமிழ்நாடு

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 4 - நேரலை!

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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 4 - நேரலை!

பள்ளிகள் திறப்பு - கோப்புப்படம்

தினமணி செய்திச் சேவை
Updated On :7 வினாடிகள் முன்பு
5:54 am, 4 ஜூன் 2026

முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!

தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை விடுமுறை நிறைவடைந்து இன்று பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், மாணவர்களுக்கு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

கல்விதான் ஒளிமயமாக்கும் சக்தி! முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!

கல்விதான் ஒளிமயமாக்கும் சக்தி! முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!

5:45 am, 4 ஜூன் 2026

திருச்சி சூர்யா கைது

பாஜக பெண் நிர்வாகி அலிசா அப்துல்லா அளித்த புகாரில் திமுக எம்.பி. திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பாஜக நிர்வாகி புகார்: திருச்சி சூர்யா கைது!

பாஜக நிர்வாகி புகார்: திருச்சி சூர்யா கைது!

5:07 am, 4 ஜூன் 2026

உண்மைதான்

இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுடனான தொலைப்பேசி உரையாடலின் போது, அவரை பைத்தியம் எனக் கூறியது உண்மைதான் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

நெதன்யாகுவை ‘பைத்தியம்’ எனக் கூறியது உண்மைதான்! டிரம்ப்

நெதன்யாகுவை ‘பைத்தியம்’ எனக் கூறியது உண்மைதான்! டிரம்ப்

4:46 am, 4 ஜூன் 2026

ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் மாயம்

தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து, பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்கள் அடங்கிய 18 ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் திருடப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் மாயம்!

தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் மாயம்!

4:46 am, 4 ஜூன் 2026

டிரம்ப்புக்கு பின்னடைவு

ஈரான் போரிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகளைத் திரும்பப் பெறுமாறு உத்தரவிடும் தீர்மானத்தை அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் சபை புதன்கிழமை நிறைவேற்றியுள்ளது.

அதிபர் டிரம்ப்புக்கு பின்னடைவு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்!

அதிபர் டிரம்ப்புக்கு பின்னடைவு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்!

4:46 am, 4 ஜூன் 2026

பள்ளிகள் திறப்பு

தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை விடுமுறை நிறைவடைந்து ஒன்று முதல் பிளஸ் 2 வரையிலான அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் இன்று பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறப்பு!

தமிழ்நாட்டில் கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறப்பு!

4:46 am, 4 ஜூன் 2026

நீண்ட கால பிரதமர்!

மக்களாட்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதமர்களில், தொடர்ந்து மிக நீண்ட காலம் பதவி வகித்தவர் என்ற சாதனையை வருகின்ற ஜூன் 10 ஆம் தேதி நரேந்திர மோடி படைக்கவுள்ளார்.

நீண்ட கால பிரதமர்! நேரு சாதனையை முறியடிக்கும் மோடி!

நீண்ட கால பிரதமர்! நேரு சாதனையை முறியடிக்கும் மோடி!

4:46 am, 4 ஜூன் 2026

தீ விபத்து

பிகாரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 4 நோயாளிகள் வியாழக்கிழமை அதிகாலை பலியாகினர்.

பிகார் மருத்துவமனையில் தீ விபத்து! 4 நோயாளிகள் பலி!

பிகார் மருத்துவமனையில் தீ விபத்து! 4 நோயாளிகள் பலி!

4:46 am, 4 ஜூன் 2026

மோடி - அண்ணாமலை சந்திப்பு?

தில்லியில் பிரதமர் மோடியைச் சந்திக்க பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை நேரம் கேட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

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