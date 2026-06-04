கர்நாடக அமைச்சரவையில் பெண்களுக்கு இடமில்லையா? டி.கே. சிவகுமார் பதில்!

கர்நாடக அமைச்சரவையில் பெண்களுக்கு இடமில்லை என்ற பாஜகவின் குற்றச்சாட்டுக்கு அந்த மாநில முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் வியாழக்கிழமை பதில் அளித்துள்ளார்.
கர்நாடகத்தின் முதல்வராக இருந்த சித்த ராமையா காங்கிரஸ் மேலிட உத்தரவின் பேரில், அவர் பதவியை ராஜிநாமா செய்ததையடுத்து, தற்போதைய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமார் நேற்று (ஜூன் 6) பதவியேற்றார். மேலும், அவருடன் 13 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர்.
முதல்கட்டமாக பதவியேற்ற அமைச்சர்களில் ஒரு பெண் கூட இடம்பெறாததை பாஜக விமர்சித்திருந்தது. இது குறித்த செய்தியாளர் கேள்விக்கு டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்ததாவது:
நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இன்னும் நிறைய இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளன. நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக உள்ளோம். நாங்கள் பொதுமக்களுக்காக வேலை செய்கிறோமே தவிர தனிநபருக்காக அல்ல. நாங்கள் பெண்களுக்காக எத்தனை திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்து ஆதரவளிப்பது எப்படி என்பதற்கு நாடு முழுவதற்குமான ஒரு முன்மாதிரியை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம் என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், 224 தொகுதிகள் கொண்ட கர்நாடகத்தில் அதிகபட்சமாக முதல்வர் உள்பட 34 பேர் அமைச்சர்களாக அங்கம் வகிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar responded on Thursday to the BJP's allegation that there is no room for women in the state cabinet.
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