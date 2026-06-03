பெண்கள் இல்லாத கர்நாடக அமைச்சரவை!

கர்நாடகத்தில் புதிய அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்றுள்ள நிலையில், ஒரு பெண் எம்.எல்.ஏ.க்குகூட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
கர்நாடகத்தில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்து மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், முதல்வர் சித்தராமையா கடந்த மே 28 அன்று பதவி விலகினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கர்நாடகத்தின் துணை முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் அம்மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக அக்கட்சியின் மேலிடம் அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், கர்நாடக ஆளுநர் மாளிகையில் மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமார் இன்று மாலை பதவியேற்றுக் கொண்டார். மேலும், துணை முதல்வராக பரமேஸ்வரும், 12 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
அமைச்சரவையில் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் கே.எச். முனியப்பா, கே.ஜே. ஜார்ஜ், எம்.பி. பாட்டீல், ராமலிங்க ரெட்டி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்றுள்ளனர்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் மகன் பிரியங்க் கார்கே, சித்தராமையாவின் மகன் யதீந்திர சித்தராமையா உள்ளிட்டோரும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
ஆனால், புதிதாக பதவியேற்றுக் கொண்ட அமைச்சரவையில் ஒரு பெண்கூட இடம்பெறாததை இணையத்தில் விமர்சித்து வருகிறார்கள்.
இருப்பினும், இரண்டாம் கட்டமாக பதவியேற்கும் அமைச்சரவையில் பெண்கள் இடம்பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Karnataka Congress Cabinet Without Women!
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