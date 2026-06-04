Dinamani
தவெக எம்எல்ஏ பல்லவியை அவமதிக்கவில்லை: மேயர் பிரியா விளக்கம்!கரப்பான்பூச்சி கட்சியின் பின்புலத்தில் நக்ஸல்கள்: பாஜககர்நாடக அமைச்சரவையில் பெண்களுக்கு இடமில்லையா? டி.கே. சிவகுமார் பதில்!தவெக ஆட்சியிலும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்: பாஜகநீட்-2026 மறுதேர்வு வினாக்கள் கசிந்தனவா? சைபர் கிரைம் விசாரணைக்கு என்டிஏ உத்தரவுதிமுக தோல்விக்கு யார் காரணம்? முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வேதனை!எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றும் எல் நினோ! ஜூன் - ஆகஸ்ட் வரை வெய்யில்தான்!
/
வணிகம்

ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் 650 அறிமுகம்! முக்கியமான 5 சிறப்பம்சங்கள்!

புதிதாக அறிமுகமான ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் 650 பைக்கின் சிறப்புகள் குறித்து...

News image

ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் 650 - படம் / நன்றி - ராயல் என்ஃபீல்டு

Updated On :4 ஜூன் 2026, 4:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனத்தின் புல்லட் 650 இருசக்கர வாகனம் இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் ஷோரூம் விலை ரூ. 3.65 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மாத தொடக்கத்தில் இருந்து விற்பனையில் களமிறங்கியுள்ள புல்லட் 650 வாகனத்தின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.

சக்திவாய்ந்த புல்லட்

ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் 650 இருசக்கர வாகனத்தின் பேசுபொருளே 648சிசி என்ஜின்தான். ஆயில் குளிரூட்டியுடன் கூடிய டிவின் மோட்டார்.

இந்த என்ஜின் 47bhp மற்றும் 52Nm விசையை உருவாக்கும் திறன் கொண்டது. 6 வகையான ஸ்பீட் கொண்ட கியர் பாக்ஸ் உடையது.

கிளாசிக் ஸ்டைல்

புல்லட் வாகனங்களுக்கே உரித்தான கிளாசிக் வடிவமைப்பை புல்லட் 650 கொண்டுள்ளது. கைகளில் வண்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளன. மெட்டல் பேட்ஜ், துளிகள் வழிந்தோடும் வகையிலான பெட்ரோல் டேங்க் வடிவம், வட்ட வடிவ முகப்பு விளக்கு போன்றவை கிளாசிக் அனுபவத்தை வழங்கக் கூடியவை.

கிளாசிக் 650 விலை

புல்லட் கிளாசிக் 650 இருசக்கர வாகனத்தின் ஆரம்ப விலைக்கு மிக அருகில் புல்லட் 650 விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ரூ. 3.65 லட்சம் என்பது கிளாசிக் வகை பைக்குகளின் ஆரம்பகட்ட விலை அளவில் உள்ளது.

இதனால் டிவின் சிலிண்டர் ராயல் என்ஃபீல்டு வாங்க நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த ஆப்ஷனாக இருக்கும். அதோடு மட்டுமின்றி கிளாசிக் 650ஐ விட, புல்லட் 650 மிகச்சிறந்த சீட் அமைப்பை உடையது.

650சிசி அமைப்பு

இரண்டு புகைப்போக்கிகள் உடைய வடிவமைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்புறம் இரு டெலஸ்கோப்பிக் ஃபோர்க் மற்றும் பின்புறம் இரட்டை சஸ்பென்ஷன்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முன்பக்கம் 19 அங்குல ஸ்போக் சக்கரமும், பின்புறம் 18 அங்குல ஸ்போக் சக்கரமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இரட்டை வண்ணங்கள்

ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் 650 இரு வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றன. கெனான் கருப்பு, நீலம் என இரு வண்ணங்களும் கிளாசிக் தன்மையை கொடுக்கக் கூடியவை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஆந்திரத்தில் ராயல் என்ஃபீல்டு ரூ.2,200 கோடி முதலீடு: தமிழகத்தைத் தாண்டி மிகப் பெரிய விரிவாக்கம்

ஆந்திரத்தில் ராயல் என்ஃபீல்டு ரூ.2,200 கோடி முதலீடு: தமிழகத்தைத் தாண்டி மிகப் பெரிய விரிவாக்கம்

ராயல் என்ஃபீல்டு விற்பனை 31 சதவீதம் அதிகரிப்பு!

ராயல் என்ஃபீல்டு விற்பனை 31 சதவீதம் அதிகரிப்பு!

புல்லட் ரயில் திட்டம்! சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு வெறும் 73 நிமிடங்களில்...

புல்லட் ரயில் திட்டம்! சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு வெறும் 73 நிமிடங்களில்...

ராயல் என்ஃபீல்டின் புதிய அவதாரம்: ‘ஃபிளையிங் ஃபிளீ’ மின்சார பைக் அறிமுகம்

ராயல் என்ஃபீல்டின் புதிய அவதாரம்: ‘ஃபிளையிங் ஃபிளீ’ மின்சார பைக் அறிமுகம்

விடியோக்கள்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இன்னொரு சின்னத்தில் போட்டியிடக் கூடாது! துரை வைகோ உறுதி! | MDMK | DMK

இன்னொரு சின்னத்தில் போட்டியிடக் கூடாது! துரை வைகோ உறுதி! | MDMK | DMK

”என்ன முயற்சிகள் நடந்திருக்கிறது? தவெகவிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும்!”: MLA செந்தில் பாலாஜி

”என்ன முயற்சிகள் நடந்திருக்கிறது? தவெகவிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும்!”: MLA செந்தில் பாலாஜி

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44