ராயல் என்பீல்டு விற்பனை 27% அதிகரிப்பு!

பிரபல இருசக்கர வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான ராயல் என்ஃபீல்டு, கடந்த ஜூன் மாத வாகன விற்பனையில் 27 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டின் ஜூன் மாதத்தில் இந்நிறுவனம் 89,540 இருசக்கர வாகனங்களை மட்டுமே விற்பனை செய்திருந்த நிலையில், நடப்பாண்டு ஜூனில் மொத்தம் 1,14,032 வாகனங்களை விற்று அசத்தியுள்ளது.
விற்பனை வளா்ச்சியோடு மட்டுமன்றி, ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் தனது வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக தயாரித்த மின்சார இருசக்கர வாகனமான ‘ஃபிளையிங் ஃபிளீ சி6’ விநியோகத்தையும் ஜூனில் அதிகாரபூா்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது.
முதல்கட்டமாக, பெங்களூருவைச் சோ்ந்த வாடிக்கையாளா்களுக்கு இந்த அதிநவீன மின்சார இருசக்கர வாகனங்களை வழங்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்தது.
‘எங்களின் முதல் மின்சார இருசக்கர வாகனத்துக்கு வாடிக்கையாளா்களிடம் இருந்து கிடைத்து வரும் ஆதரவு மிகவும் ஊக்கமளிக்கிறது. அடுத்த சில மாதங்களில் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் இந்த மின்சார வாகன விற்பனை படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படும். எனவே, வரும் மாதங்களிலும் இதே விற்பனை வேகம் தொடா்ந்து நீடிக்கும்’ என ராயல் என்ஃபீல்டு சிஇஓ பி.கோவிந்தராஜன் நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
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