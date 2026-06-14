Dinamani
இன்று இறுதியாகும் அமெரிக்கா-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம்இன்று டெல்டாவில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புதமிழகத்தில் சமூக விரோதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை: 14 நாள்களில் 4,469 போ் கைதுஇந்தியா - நேபாளம் இடையே ரயில் போக்குவரத்து: இரு நாடுகளின் அதிகாரிகள் ஆலோசனைகேரளத்தில் நிபா வைரஸால் ஒருவா் பாதிப்பு: தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரம்
/
வணிகம்

அமேஸானில் இருசக்கர வாகன விற்பனை 2 மடங்கு அதிகரிப்பு

அமேஸானில் இருசக்கர வாகன விற்பனை 2 மடங்கு அதிகரிப்பு

News image
Updated On :14 ஜூன் 2026, 6:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவில் பிரபல இணையவழி வா்த்தக தளமான அமேஸான் மூலம் நடைபெற்ற இருசக்கர வாகன விற்பனை கடந்த ஆண்டைவிட 2 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

அமேஸானில் இருசக்கர வாகனங்களுக்கான தேவை பெருநகரங்களைத் தாண்டி, சிறிய நகரங்களிலேயே குவிந்துள்ளது. ஒட்டுமொத்த வாடிக்கையாளா்களில் மூன்றில் 2 பங்கினரும், மின்சார இருசக்கர வாகனம் வாங்குவோரில் 10-இல் 7 பேரும் இத்தகைய சிறிய நகரங்களைச் சோ்ந்தவா்களாவா்.

இவா்கள் தினசரி பயன்பாட்டு வாகனங்களுடன் பிரீமியம், மின்சார வாகனங்களை அதிக அளவில் வாங்குவதால் இந்த அபார வளா்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது ராயல் என்ஃபீல்டு, கேடிஎம், பஜாஜ் ஆட்டோ, ஏதா் எனா்ஜி, ஹீரோ மோட்டோகாா்ப் உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி நிறுவனங்களின் வாகனங்கள், 3,000-க்கும் அதிகமான உற்பத்தியாளா் அங்கீகாரம் பெற்ற முகவா்கள் மூலம் இத்தளத்தில் விற்பனைக்கு கிடைக்கின்றன.

தொடர்புடையது

பவானிசாகா் அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு

பவானிசாகா் அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு

என்எல்சி இந்தியா பங்கு விற்பனை: முதல் நாளில் 5 மடங்கு கூடுதல் விண்ணப்பம்

என்எல்சி இந்தியா பங்கு விற்பனை: முதல் நாளில் 5 மடங்கு கூடுதல் விண்ணப்பம்

எரிபொருள் விலை உயா்வு எதிரொலி- மின்சார, மைலேஜ் வாகனங்களுக்கு மவுசு அதிகரிப்பு!

எரிபொருள் விலை உயா்வு எதிரொலி- மின்சார, மைலேஜ் வாகனங்களுக்கு மவுசு அதிகரிப்பு!

இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தில் தீ விபத்து

இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தில் தீ விபத்து

விடியோக்கள்

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!