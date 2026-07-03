ஜூன் மாதத்தில் மாருதி சுஸுகி விற்பனை 19% வளா்ச்சி

இந்தியாவின் முன்னணி காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுஸுகி, கடந்த ஜூன் மாதத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக 2,00,390 வாகனங்களை விற்று, 19.3 சதவீத வருடாந்திர வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டின் இதே மாதத்தில் நிறுவனம் 1,67,993 வாகனங்களை மட்டுமே விற்பனை செய்திருந்தது. அதேபோல், உள்நாட்டுப் பயணிகள் வாகன விற்பனையும் கடந்த ஆண்டின் 1,18,906 வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் நடப்பு ஆண்டு ஜூனில் 23.8 சதவீதம் உயா்ந்து, 1,47,187 வாகனங்களாக அதிகரித்துள்ளது.
மாருதி சுஸுகி நிறுவனத்தின் சிறிய ரக காா்களான ஆல்டோ, எஸ்-பிரெஸ்ஸோ ஆகியவற்றின் விற்பனை கடந்த ஆண்டின் 6,414-லிருந்து 11,416-ஆக கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
ஸ்விஃப்ட், பலேனோ, வேகன் ஆா், டிசையா் உள்ளிட்ட நடுத்தர ரக காா்களின் விற்பனை 55,205-லிருந்து 63,815-ஆகவும், பிரெஸ்ஸா, எா்டிகா, கிராண்ட் விட்டாரா உள்ளிட்ட காா்ங்களின் விற்பனை 47,947-லிருந்து 61,726-ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது.
இதேபோல், இருசக்கர வாகனச் சந்தையிலும் சுஸுகி நிறுவனம் சிறப்பான முன்னேற்றத்தைக் கண்டுள்ளது. சுஸுகி மோட்டாா்சைக்கிள் இந்தியா கடந்த ஜூனில் 1,15,030 இருசக்கர வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது.இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் விற்ற 95,244 வாகனங்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து 21 சதவீத வளா்ச்சியாகும்.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில், உள்நாட்டு விற்பனை 23 சதவீதமும் ( 91,264 வாகனங்கள்), வெளிநாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி 12 சதவீதமும் (23,766 வாகனங்கள்) அதிகரித்துள்ளது.
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