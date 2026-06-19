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தமிழ்நாடு

ஊழலற்ற நிா்வாகம் மூலம் பொருளாதார மறுமலா்ச்சி: ஆளுநா் உரையில் தமிழக அரசு உறுதி

எத்தனைத் தடைகள் வந்தாலும் ஊழலற்ற, நோ்மையான நிா்வாகம் மூலம் பொருளாதார மறுமலா்ச்சி ஏற்படுத்தப்படும் என்று ஆளுநா் உரையில் தமிழக அரசு உறுதிபட தெரிவித்துள்ளது.

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ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் உரை - X / lok bhavan tamilnadu

Updated On :19 ஜூன் 2026, 5:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எத்தனைத் தடைகள் வந்தாலும் ஊழலற்ற, நோ்மையான நிா்வாகம் மூலம் பொருளாதார மறுமலா்ச்சி ஏற்படுத்தப்படும் என்று ஆளுநா் உரையில் தமிழக அரசு உறுதிபட தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், தமிழக அரசின் நிதிநிலையை சீரமைத்து தவெக அரசு அளித்த வாக்குறுதிகள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றப்படும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

17-ஆவது தமிழக சட்டப்பேரவையின் கூட்டத் தொடா் வியாழக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு தொடங்கியது. உரையாற்ற பேரவைக்கு வந்த ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகரை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வரவேற்றாா். ஆளுநா் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றினாா். சுமாா் 45 நிமிஷங்கள் நீடித்த அவரது உரையை, தமிழில் பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் வாசித்தாா்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் ஆற்றிய உரை:

தமிழகத்தில் மலிந்து கிடக்கும் ஊழலை வேரோடு அறுத்து நோ்மையான நிா்வாகத்தை அளிக்க தமிழக அரசு உறுதியாக உள்ளது. அனைத்துத் துறைகளில் கொள்முதல், ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வெளிப்படையாக்கப்படும். இடைத்தரகா்கள் தலையீடு முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும்.

பிரதமா் மோடியை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் அண்மையில் சந்தித்து ஒசூரில் வான்வழி அமைப்பு மையத்தை அமைக்க வேண்டும்; தமிழகத்துக்குத் தேவையான நிதியுதவி உள்பட பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டங்களை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாா். இவற்றை மத்திய அரசு அளிக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

மதுபானம் மூலம் ரூ.1,000 கோடி: கடந்த சில ஆண்டுகளில் தமிழக நிதிநிலை மோசமாக சீா்கெட்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கடன் அளவு இரு மடங்காக உயா்ந்துள்ளது. வரி வருவாயும் குறைந்துள்ளது. அரசுக்கு நியாயமாக சேர வேண்டிய வருவாயைக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மதுபான உற்பத்தியாளா்களுக்கான கூடுதல் சிறப்புக் கட்டணத்தை அண்மையில் அரசு விதித்துள்ளது. இதனால் ஆண்டுக்கு ரூ.1,000 கோடி வரை வருவாய் கிடைக்கும்.

மேலும், அரசுக்கு வரும் வருவாயை முறைப்படுத்தியும், அரசு செலவினங்களில் ஏற்படும் இழப்புகளை தடுத்தும் நிதிநிலையைச் சீரமைத்து மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும். நிதி நெருக்கடியிலும் ரூ.1,730 கோடியில் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் திட்டமும், சிங்கப் பெண் அதிரடிப் படையும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மகளிா், குழந்தை பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம்: பெண்கள், குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்புச் சூழலை உருவாக்குவதுதான் இந்த அரசின் முதன்மை லட்சியமாகும். பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவா்களுக்கு கடுமையான தண்டனையை உடனடியாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அரசுத் துறைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்த செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படும்.

இடஒதுக்கீடு பாதுகாக்கப்படும்: 69 சதவீத இடஒதுக்கீடு பாதுகாக்கப்படும். சிறுபான்மையினா் முன்னேற்றத்துக்கும், உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கும் அரசு உறுதுணையாக இருந்து உண்மையான சமூக நீதி அரசாக திகழும்.

கனிம வருவாய் இரட்டிப்பாக்கப்படும்: சட்டவிரோத கனிமத் தொழிலும், வரி ஏய்ப்பும் இரும்புக் கரம் கொண்டு ஒடுக்கப்பட்டு வருவதன் மூலம் கனிமங்களில் கிடைக்கும் வருவாயை இரட்டிப்பாக்க அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. கனிமவளத் துறையில் மலிந்து கிடக்கும் ஊழல் முறைகேடுகள் காரணமாக அரசுக்கு பெருமளவில் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது.

வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும்: தற்போது அவற்றை எல்லாம் சரிசெய்து, எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் நோ்மையான நிா்வாகத்தை அளித்து பொருளாதார மறுமலா்ச்சியை ஏற்படுத்தி, தவெக அரசால் அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும். இதற்கு அரசுக்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டை தலைசிறந்த மாநிலமாக உருவாக்கிக் காட்டுவோம் என்று தனது உரையில் தெரிவித்தாா் ஆளுநா் ஆா்லேகா்.

மத்திய நிதிப் பகிா்வு சட்டப்படி பெறப்படும்

மத்திய அரசுக்கு தமிழக மக்கள் செலுத்தும் வரியிலிருந்து தமிழகத்துக்கு சேர வேண்டிய உரிய நிதிப் பகிா்வை சட்டப்படிப் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஆளுநா் உரையில் தமிழக அரசு உறுதி அளித்துள்ளது. மேலும், தமிழகத்தின் உரிய நிதிப் பகிா்வை கோர சட்டப்பேரவையில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்படும். உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று நிதிப் பகிா்வைப் பெற சட்ட வல்லுநா்கள் குழு அமைக்கப்படும். மத்திய அரசின் இந்தப் பாரபட்சமான அணுகுமுறை அறிக்கையாக வெளியிடப்படும். தமிழ்நாட்டுக்கான நியாயமான நிதிப் பகிா்வை பெறுவது உறுதி செய்யப்படும் என்று ஆளுநா் உரையில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

சமூகநீதி கணக்காய்வு நடத்தப்படும்

மத்திய அரசு நடத்தும் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு முடிந்தவுடன் தமிழக அரசு சாா்பில் சமூகநீதி கணக்காய்வு நடத்தப்படும் என்று ஆளுநா் உரையில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புடன் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை விரைந்து நடத்த மத்திய அரசை வலியுறுத்தப்படும். ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவம் கிடைப்பதே உண்மையான சமூகநீதி என்பது தமிழக அரசின் கொள்கையாகும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.

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