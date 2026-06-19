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தமிழ்நாடு

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 19 - நேரலை!

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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 19 - நேரலை!

சட்டப்பேரவை - யூடியூப்

தினமணி செய்திச் சேவை
Updated On :19 ஜூன் 2026, 10:41 am IST
5:11 am, 19 ஜூன் 2026

தேமுதிக, பாமக ஆதரவு

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு தேமுதிக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தீர்மானம்! தேமுதிக, பாமக ஆதரவு!

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தீர்மானம்! தேமுதிக, பாமக ஆதரவு!

4:53 am, 19 ஜூன் 2026

தீர்மானத்துக்கு ஆதரவு

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு கொண்டுவந்த தீர்மானத்துக்கு மஜக, விசிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

4:52 am, 19 ஜூன் 2026

மேக்கேதாட்டு அணை! காங்கிரஸ் கண்டனம்

மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடக அரசுக்கு காங்கிரஸைச் சேர்ந்த தமிழ்நாட்டு அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடக அரசுக்கு கண்டனம்! அமைச்சர் ராஜேஷ்

மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடக அரசுக்கு கண்டனம்! அமைச்சர் ராஜேஷ்

4:43 am, 19 ஜூன் 2026

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிர்ப்பு! பேரவையில் முதல் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் முதல்வர் விஜய்!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் முதல்வர் விஜய், காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்டும் முயற்சிக்கு எதிரான தனது முதல் தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிர்ப்பு! பேரவையில் முதல் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் முதல்வர் விஜய்!

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிர்ப்பு! பேரவையில் முதல் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் முதல்வர் விஜய்!

4:46 am, 19 ஜூன் 2026

குதிரை பேரம்: தவெக அரசுக்கு எதிரான மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை

தவெக அரசு மீதான குதிரை பேர அரசியல் தொடர்பான புகார் மனு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதி வி. மோகனா அமர்வில் இன்று (ஜூன் 19) விசாரணைக்கு வருகிறது.

குதிரை பேரம்: தவெக அரசுக்கு எதிரான மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை

குதிரை பேரம்: தவெக அரசுக்கு எதிரான மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை

4:43 am, 19 ஜூன் 2026

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் தொடக்கம்!

மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை தொடங்கியவுடன் 685 புள்ளிகளும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 200 புள்ளிகளும் சரிவை சந்தித்தன.

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் தொடக்கம்!

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் தொடக்கம்!

4:43 am, 19 ஜூன் 2026

ராகுலுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

”மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள். அவர் நல்ல உடல்நலத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும் வாழ பிரார்த்திக்கிறேன்.” என பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுலுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

ராகுலுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

4:43 am, 19 ஜூன் 2026

பிரான்ஸ், ஸ்லோவாக்கியா பயணத்திற்குப் பிறகு நாடு திரும்பினார் பிரதமர் மோடி!

பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கான தனது அரசு முறைப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு, பிரதமர் மோடி வியாழக்கிழமை (ஜூன் 18) தில்லி திரும்பினார்.

பிரான்ஸ், ஸ்லோவாக்கியா பயணத்திற்குப் பிறகு நாடு திரும்பினார் பிரதமர் மோடி!

பிரான்ஸ், ஸ்லோவாக்கியா பயணத்திற்குப் பிறகு நாடு திரும்பினார் பிரதமர் மோடி!

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