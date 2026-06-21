அமோனியா கசிவு- விசாரணை அறிக்கையின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ்

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் அமோனியா வாயு கசிவால் தொழிலாளா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தொழிலாளா் நலத்துறை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் தெரிவித்தார்.
புதுக்கோட்டையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவா் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகையில்,
திருவள்ளூா் மாவட்டம், பெரியபாளையத்தில் உள்ள இறால் பதப்படுத்தும் நிறுவனத்தில் அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டதால் தொழிலாளா்கள் பலா் பாதிக்கப்பட்டு, அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். இந்த சம்பவம் குறித்து தொழிலாளா் நலத்துறை அலுவலா்கள் நேரில் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
ஆய்வு முடிவு அறிக்கையின் அடிப்படையில் உறுதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதேபோல, தொழிலாளா்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்யப்படும். பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு தரமான சிகிச்சை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அமைச்சா்களும் மருத்துவமனையில் உள்ளனா்.
இதேபோல, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து தொழில் நிறுவனங்களிலும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். தொழிலாளா்களுக்குத் தேவையான பாதுகாப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தாத நிறுவனங்கள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் முகமது பா்வேஸ்.
Summary
Ammonia leak – Action will be taken based on the inquiry report says Minister J. Mohammad Parvez...
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