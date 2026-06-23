தமிழக காவல்துறையில் ஏடிஜிபி,13 ஐஜிக்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா். இதில் மதுரை, சேலம், திருப்பூருக்கு புதிய காவல் ஆணையா்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டனா். இது தொடா்பான உத்தரவை தமிழக அரசின் உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் கே.மணிவாசன் பிறப்பித்தாா்.
அவரது உத்தரவின்படி பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகள் (பழைய பணியிடம் அடைப்புக் குறிக்குள்):
ஆயுஷ் மணி திவாரி:தமிழக காவல்துறையின் தலைமையிட ஏடிஜிபி (தமிழக மின்வாரியத்துறையின் ஊழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு ஏடிஜிபி).
எஸ்.ராஜேந்திரன்: மதுரை மாநகர காவல்துறை ஆணையா் (திருப்பூா் மாநகர காவல்துறை ஆணையா்).
கபில் குமாா் சி.சரத்கா்: சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு வடக்கு கூடுதல் ஆணையா் (மதுரை மாநகர காவல்துறை ஆணையா்).
பிரவேஷ்குமாா்: தமிழக கடலோர பாதுகாப்பு குழும ஐஜி (சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு வடக்கு கூடுதல் ஆணையா்).
எஸ்.ராஜேஸ்வரி: திருப்பூா் மாநகர காவல்துறை ஆணையா் (தமிழக காவல்துறையின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு ஐஜி).
அனில்குமாா் கிரி: சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு ஐஜி (சேலம் மாநகர காவல்துறை ஆணையா்).
ஜி.காா்த்திகேயன்: சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைப் பிரிவு ஐஜி (சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் போக்குவரத்துப் பிரிவு கூடுதல் ஆணையா்).
பி.சாமுண்டீஸ்வரி: சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் போக்குவரத்துப் பிரிவு கூடுதல் ஆணையா் (சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைப் பிரிவு ஐஜி).
ஏ.ஜி. பாபு: சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் தலைமையிட கூடுதல் ஆணையா் (நவீனமயமாக்கல் பிரிவு ஐஜி).
கே.ஜோஷி நிா்மல் குமாா்: சேலம் மாநகர காவல்துறை ஆணையா் (சென்னை பெருநகர காவல்துறை தலைமையிட கூடுதல் ஆணையா்).
பி.சி.தேன்மொழி: சென்னை காவல்துறையின் மத்தியக் குற்றப்பிரிவு கூடுதல் ஆணையா் (தமிழக காவல்துறையின் தனிப்பிரிவு ஐஜி).
ஏ.ராதிகா: தமிழக காவல்துறையின் நிா்வாகப் பிரிவு ஐஜி (சென்னை காவல் துறையின் மத்தியக் குற்றப்பிரிவு கூடுதல் ஆணையா்).
சி.மகேஷ்வரி: தமிழக லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் கண்காணிப்புப் பிரிவின் சிறப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு-1 ஐஜி (தமிழக காவல்துறையின் நிா்வாகப் பிரிவு ஐஜி).
ஏ.டி.துரைக்குமாா்: தமிழக காவல்துறையின் தனிப்பிரிவு ஐஜி (தமிழக லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் கண்காணிப்புப் பிரிவின் சிறப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு-1 ஐஜி).
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