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தமிழ்நாடு

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் பதவியிலிருந்து விலக முடிவு: செல்வப்பெருந்தகை தகவல்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் பதவியிலிருந்து விலகவுள்ளதாக கு.செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தாா்.

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தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை. - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் பதவியிலிருந்து விலகவுள்ளதாக கு.செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து சென்னை விமான நிலையத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கும் நண்பா்கள் சிலா் போதுமான புரிதல் இல்லாமல் என் மீது விமா்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனா். தோ்தலுக்கு முன்பே தலைமை பொறுப்பிலிருந்து விலக முடிவெடுத்து  விட்டேன்.

அதையடுத்து காங்கிரஸ் மாநில தலைவா் பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கேவிடம் அறிவித்துவிட்டேன்.

சிறு காலம் காத்திருக்கும் படி கட்சித் தலைமை அறிவுறுத்தியது. நான் பதவி விலகுவது குறித்து விரைவில் அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

மேலும், அவா் மீது மக்களவை உறுப்பினா்கள் மாணிக்கம் தாகூா் (விருதுநகா்), ஜோதிமணி (கரூா்) ஆகியோா் தொடா்ந்து முன்வைத்து வரும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து செய்தியாளா்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ‘இதுகுறித்து விரைவில் உங்களிடம் மனம் திறந்து பேசுகிறேன்’ என்றாா் கு.செல்வப்பெருந்தகை.

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