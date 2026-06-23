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தமிழ்நாடு

நாங்கள் வீட்டுக்குச் சென்ற பிறகு பேரவையில் அமைச்சர் பேசுகிறார்! என்ன மரபு இது? உதயநிதி

பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது பற்றி....

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உதயநிதி ஸ்டாலின் - TN assembly

Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:11 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் விஜய் ஆதாரத்துடன் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்க வேண்டும் என்று பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது முதல்வர் விஜய் பதிலளித்துப் பேசினார்.

அப்போது டாஸ்மாக்கில் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் வசூலித்தனர் என்று முதல்வர் கூறியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் பேரவையில் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி பேச முற்பட்டபோது பேரவைத் தலைவர் அனுமதி வழங்கவில்லை. பின்னர் தொடர்ந்து திமுகவினர் அமளியில் ஈடுபட எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு பேச வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.

அப்போது உதயநிதி பேசுகையில்,

"நேற்று பேரவையில் நாங்கள் பேசும்போது அமைச்சர்கள் எழுந்து பதிலளிக்க அனுமதி கொடுத்தீர்கள். அதேபோல இன்று முதல்வர் பேசும்போது அதற்கு பதிலளிக்க எங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும்.

முதல்வர் பேசும்போது 'டாஸ்மாக்கில் கட்சி நிதி வசூல் செய்கிறார்கள் என்று கூறினார். எந்த கட்சி என்று சொல்லவில்லை. தைரியம் இருந்தால் சொல்லுங்கள். நாங்கள் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். எதையும் ஆதாரத்துடன் பேச வேண்டும்.

நேற்று நான் பேசி முடித்ததும் அவை முடிந்துவிட்டது என்று சொன்னீர்கள். ஆனால் நாங்கள் வீட்டுக்குச் சென்று பார்த்தபோது பேரவையில் அமைச்சர் பதில் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறார். என்ன மரபு இது? நீங்கள் பேசிக்கொண்டே இருப்பீர்கள், நாங்கள் பார்த்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டுமா?

அதுமாதிரி முதல்வர் பேசும்போது நாங்கள் அமைதியாக இருந்தோம். ஆனால் தவறான கருத்துகளைப் பேசும்போது அமைதியாக இருக்க முடியாது. ஆதாரங்களுடன் சொன்னால் நாங்கள் நிரூபிக்கத் தயார்" என்றார்.

பின்னர் தொடர்ந்து திமுகவை முதல்வர் விஜய் விமர்சித்துப் பேசிய நிலையில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

Summary

opposition leader udhayanidhi stalin reply to cm vijay on allegations

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