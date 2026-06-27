தேசிய நல்லாசிரியா் விருது: தமிழக ஆசிரியா்கள் விண்ணப்பிக்க கல்வித் துறை அறிவுறுத்தல்

தேசிய நல்லாசிரியா் விருதுக்கு தகுதியுள்ள தமிழக ஆசிரியா்கள் இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என பள்ளிக்கல்வி இயக்குநா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குநா் எஸ்.கண்ணப்பன் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை:
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய நல்லாசிரியா் விருதுக்கு தங்கள் மாவட்டத்தில் அனைத்து வகை பள்ளி ஆசிரியா்களும் ஜூலை 10-ஆம் தேதிக்குள் இணையவழியில் விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட தோ்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டு ஆசிரியா்களைத் தோ்வுசெய்து தோ்வுப் பட்டியலை ஜூலை 14 முதல் 21-ஆம் தேதிக்குள் இணையவழியில் அனுப்ப வேண்டும்.
மாவட்ட தோ்வுக் குழுவில் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டத்தின் முதன்மை கல்வி அதிகாரி தலைவராகவும், மாநில பிரதிநிதியாக மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முதல்வரும், மாவட்ட ஆட்சியரின் பிரதிநிதியாக சிறந்த கல்வியாளா் ஒருவரும் இடம்பெறுவா்.
மாவட்டங்களில் இருந்து தேசிய நல்லாசிரியா் விருதுக்கான ஆசிரியா்களின் விவரங்களை இணையவழியில் பரிசீலிக்கும்போது உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி எவ்விதமான புகாருக்கும் இடமில்லாமல் செயல்பட வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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