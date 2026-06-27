எதிர்காலக் கூட்டணி குறித்து சரியான நேரத்தில் முடிவெடுக்கப்படும்: மதிமுக

சென்னை: திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதாக மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (மதிமுக) சனிக்கிழமை(ஜூன் 27) அதன் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்காலத் தேர்தல் கூட்டணிகள் குறித்து சரியான நேரத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அண்ணா நகரில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தலைமையில் சனிக்கிழமை(ஜூன் 27) நடைபெற்ற அக்கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் உயர்மட்டக் குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில், கடந்த 2017 முதல் சுமார் ஒன்பது ஆண்டுகளாக திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் அங்கம் வகித்து வந்தது.
தமிழ்நாட்டில் "மதவாத அரசியல் சக்திகள்" காலூன்றுவதைத் தடுப்பதற்கும், திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளைக் காப்பதற்கும் கொண்ட கொள்கை ரீதியான உறுதிப்பாட்டின் காரணமாகவே இந்த கூட்டணியில் இணைந்து, தொடர்ந்து நீடித்ததாக மதிமுக தெரிவித்துள்ளது.
மதிமுக 32 ஆண்டுகால அரசியல் பயணத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது கட்சியின் தனித்துவமான அரசியல் அடையாளத்தை பலவீனப்படுத்தும் முயற்சிகள் கூட்டணிக்குள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், இருப்பினும் அக்கட்சி கூட்டணியில் நீடித்துத் தேர்தலைச் சந்திக்கவே விரும்பியது.
தேர்தல் முடிவுகளுக்கு முன்னதாக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஆற்றிய உரையை சுட்டிக்காட்டிய பொதுக்குழு; தமிழ்நாட்டு மக்களிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்பு வரும் என்று அவர் முன்னரே கணித்திருந்ததை அது நினைவுபடுத்தியது.
தேர்தலுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நிகழ்வுகளைக் குறிப்பிட்ட மதிமுக, அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற அரசியல் பேச்சுவார்த்தைகள் மக்களின் தீர்ப்புக்கு முரணாக இருந்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
47 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருந்த அதிமுகவை, இந்துத்துவ மதவாத சக்திகளுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியில் அமர்த்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது வெளிப்படையான ரகசியமாகும். இதன் விளைவாக, மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி என்பது கொள்கை மற்றும் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி என்ற கூற்று அர்த்தமற்றதாகிவிட்டது.
திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் மதிமுக இனி நீடிக்கக்கூடாது என்ற கருத்தை கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் வெளிப்படுத்தி உள்ளனர்.
எனவே, திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியிலிருந்து மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (மதிமுக) விலகிக்கொள்வது என்று இந்தப் பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது."
எதிர்காலத் தேர்தல் கூட்டணிகள் குறித்த பொருத்தமான முடிவை, தேர்தலின்போது கட்சி எடுக்கும் என்று தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே, திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், ஐயுஎம்எல் கட்சிகள் வெளியேறிய நிலையில், மதிமுகவும் வெளியேறியது.
இருப்பினும், உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் இருவரும் கட்சியின் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இடதுசாரி கட்சிகள் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக) உள்ளிட்ட எஸ்பிஏ கூட்டணியின் முன்னாள் கூட்டணிக் கட்சிகள் பலவும் அந்த கூட்டணியிலிருந்து விலகி தவெக-க்கு ஆதரவளித்தன; இதன் மூலம் தவெக பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சியமைக்க முடிந்தது.
மே 4 இல் அறிவிக்கப்பட்ட தேர்தல் முடிவுகளின்படி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் உள்ள 234 தொகுதிகளில் 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இந்த தேர்தலில் 85.1 சதவீத வாக்குப்பதிவு பதிவானது.
திமுக 59 இடங்களையும், அதைத் தொடர்ந்து அதிமுக 47 இடங்களையும் கைப்பற்றின. பிற கட்சிகளில் காங்கிரஸ் (5), பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (4), இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (2), மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (2), இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (2), விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (2), தேமுதிக (1), அமமுக (1) மற்றும் பாஜக (1) இடங்களை கைப்பற்றியது.
இந்தத் தேர்தல் முடிவானது, தமிழக அரசியலில் சுமார் 60 ஆண்டுகளாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து வந்த இரு முக்கிய திராவிடக் கட்சிகளான திமுக, அதிமுக ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
Summary
Decision on future alliance to be taken at the "right time" says MDMK
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