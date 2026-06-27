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தமிழ்நாடு

இயக்குநர் கே. பாக்யராஜ் மறைவுக்கு தமிழக ஆளுநர் இரங்கல்!

இயக்குநரும் நடிகருமான பாக்யராஜின் மறைவுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் இரங்கல் குறித்து...

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மறைந்த இயக்குநர் கே. பாக்யராஜ் - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூன் 2026, 11:14 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநரும் நடிகருமான பாக்யராஜின் மறைவுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் பாக்யராஜின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் கூறியிருப்பதாவது, "மூத்த தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும், எழுத்தாளருமான கே. பாக்யராஜ் மறைவு, திரையுலகுக்கு பேரிழப்பாகும்.

தனித்துவமான கதை சொல்லும் திறன், படைப்பாற்றல் மற்றும் தமிழ் சினிமாவிற்கு அவர் ஆற்றிய அளப்பரிய பங்களிப்பு, அவரை ரசிகர்களின் இதயங்களில் என்றும் நிலைத்திருக்கச் செய்துள்ளது.

அவரது திரைப்பயணம் மற்றும் மரபு, பல தலைமுறை திரைப்படக் கலைஞர்களுக்கும், சினிமா ரசிகர்களுக்கும் தொடர்ந்து ஊக்கமளிக்கும்.

அவரது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் எண்ணற்ற ரசிகர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்னாரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாள்களாக இயக்குநர் பாக்யராஜ் உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், இன்று (ஜூன் 27) காலை திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அவரது உயிர் பிரிந்ததாகக் குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Summary

Tamil Nadu Governor RV Arlekar condoles the demise of Director K. Bhagyaraj

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