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தமிழ்நாடு

வீடு புகுந்து இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: 8 போ் கைது! கொலையாளியை சுட்டுப் பிடித்த போலீஸாா்!

வீடு புகுந்து இளைஞா் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் 8 போ் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பற்றி...

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :28 ஜூன் 2026, 1:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை நொளம்பூரில் வீடு புகுந்து இளைஞா் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 8 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். இவா்களில் ஒருவரை போலீஸாா் துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்தனா்.

சென்னை சின்ன நொளம்பூா், யூனியன் சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முருகதாஸ் (60). இவா் மனைவி செல்வி (58). இத்தம்பதிக்கு சரத் (27), சஞ்சய் (24) என இரு மகன்கள். இவா்கள் வீட்டின் அருகே வெள்ளிக்கிழமை இரவு லாரியில் தண்ணீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.

இதைப் பாா்த்த சரத்தும், சஞ்சய்யும் தங்களது வீட்டுக்கு குடத்தில் தண்ணீா் பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த உதயராஜ் (எ) உதயாவுக்கும் (21), சரத், சஞ்சய் ஆகியோருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.

வீடு புகுந்து வெட்டு: தகராறு முற்றவே உதயாவை சரத்தும், சஞ்சய்யும் தாக்கி விரட்டினா். இதனால் ஆத்திரமடைந்த உதயா, தனது சகோதரா்கள் காா்த்திக் ராஜா (28), ராகேஷ் ராஜா (26), அவரது கூட்டாளிகள் ஆகியோருடன் சிறிது நேரத்தில் முருகதாஸ் வீட்டுக்குச் சென்று அங்கிருந்த சரத், சஞ்சய் ஆகியோரை அரிவாளால் வெட்டினா்.

இதைப் பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்த முருகதாஸ், அவா்களை தடுக்க முயன்றாா். அப்போது உதயராஜ் தரப்பினா், முருகதாஸையும் அரிவாளால் வெட்டினா். இதில் முருகதாஸ் குடும்பத்தினா் அலறல் சப்தம் கேட்டு, அந்த பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் திரண்டு வந்தனா்.

இதைப் பாா்த்த உதயராஜ் தரப்பினா் அங்கிருந்து தப்பியோடினா். தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த 3 பேரையும் மீட்டு, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். வழியிலேயே சஞ்சய் உயிரிழந்தாா். மற்ற இருவரும் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.

7 போ் கைது: சம்பவம் குறித்து நொளம்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். மேலும் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், உதயராஜ், அவரது சகோதரா்கள் காா்த்திக் ராஜா, ராகேஷ் ராஜா, ஈஞ்சம்பாக்கம் பெத்தேல் நகரைச் சோ்ந்த நவீன்குமாா் (24), மதுரவாயல் எம்எம்டிஏ காலனியைச் சோ்ந்த சூா்யா (20), பெருமாள் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த மோஷக் (22), சூா்யபிரகாஷ் (22) ஆகிய 7 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான மதுரவாயல் பெருமாள் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த ரூபேஷ் (23), ஈஞ்சம்பாக்கம் பகுதியில் தலைமறைவாக இருப்பதாக போலீஸாருக்கு சனிக்கிழமை அதிகாலை தகவல் கிடைத்தது.

சுட்டுப் பிடித்த போலீஸாா்: அதன்பேரில், தனிப்படை போலீஸாா் அங்கு சென்று, அவரை கைது செய்ய முயன்றபோது, அவா், போலீஸாரை தாக்கிவிட்டு தப்பியோட முயன்றாா். இத் தாக்குதலில் தனிப்படையைச் சோ்ந்த ஜெ.ஜெ.நகா் காவல் ஆய்வாளா் அருள் மணிமாறன், தலைமைக் காவலா் பசவராஜ் ஆகியோா் காயமடைந்தனா்.

இதனால், காவல் ஆய்வாளா் அருள் மணிமாறன், தனது கைத்துப்பாக்கியால் ரூபேஷை நோக்கிச் சுட்டாா். இதில் ரூபேஷின் வலது கால் முட்டியில் ஒரு தோட்டா பாய்ந்தது. துப்பாக்கி தோட்டா பாய்ந்ததும், ரூபேஷ் மயங்கி விழுந்தாா். போலீஸாா், அவரை மீட்டு ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அவரை கைது செய்ததாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

Summary

Youth hacked to death after attackers barged into his home; 8 arrested - Police shot and captured the killer

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