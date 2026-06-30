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தமிழ்நாடு

சேலம் அருகே கழுத்தறுத்து ஒருவர் கொலை! காவிரியில் வீசப்பட்ட சடலம்!

சேலம் அருகே கழுத்தறுத்து ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டது பற்றி...

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கொலை - பிரதிப் படம்

Updated On :30 ஜூன் 2026, 1:29 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சேலம் அருகே கழுத்தை அறுத்து ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டு, சடலத்தை மூட்டையாக கட்டி காவிரி ஆற்றில் மர்ம நபர்கள் வீசியுள்ளனர்.

சேலம் மாவட்டம், மேச்சேரி அருகேவுள்ள கூனாடியூர் பகுதியில், காவிரி ஆற்றில் சாக்கு மூட்டை ஒன்று மிதப்பதாகவும், அதிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் காவல்துறைக்கு மீனவர்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து, மேட்டூர் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் சண்முகசுந்தரம் தலைமையில் மேச்சேரி ஆய்வாளர் அங்கப்பன் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர்.

காவிரி ஆற்றில் மிதந்து கொண்டிருந்த சாக்கு மூட்டையை மீனவர்கள் உதவியுடன் கரைக்கு கொண்டுவந்து, அதனை காவல்துறையினர் திறந்து பார்த்துள்ளனர்.

அந்த சாக்கு மூட்டையில், 40 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் ஒன்று கழுத்து அறுக்கப்பட்டு அழுகிய நிலையில் இருந்தது. தொடர்ந்து, அந்த சடலத்தை கைப்பற்றி, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்காக காவல்துறையினர் அனுப்பி வைத்தனர்.

கொலை செய்யப்பட்டவரின் விவரம் இதுவரை தெரியவில்லை.

மேலும், வேறு பகுதியில் கொலை செய்து, பறிசலில் சடலத்தைக் கொண்டு வந்து மர்ம நபர்கள் போட்டனரா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

A man was killed by beheading near Salem - Dead body floating in Cauvery

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