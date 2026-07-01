காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரத்தின் நிகழ்நேர (ரியல் டைம்) தகவல்களை மாநில மின் சுமை பகிா்மான மையத்துடன் கட்டாயம் பகிர வேண்டும். தவறினால் முதல்கட்டமாக 10 சதவீத மின் உற்பத்தி கணக்கீட்டில் இருந்து கழிக்கப்படும் என்று எரிசக்தி மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல் குமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழகத்தின் மொத்த மின் தேவையில் 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பங்கை காற்றாலை, சூரிய ஒளி மின் உள்ளிட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூா்த்தி செய்து வருகிறது. இந்த மின் உற்பத்தி இயற்கைச் சூழலைப் பொருத்து மாறுபடுவதால் மாநில மின் கட்டமைப்பைப் பாதுகாப்பாகவும் சீராகவும் இயக்க நிகழ்நேர தகவல்கள் அவசியமாகின்றன.
அதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு மின்சார கட்டமைப்பு விதிமுறைகள்–2026-இன்படி, அனைத்து காற்றாலை மற்றும் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையங்களும், எஸ்சிஏடிஏ எனப்படும் கணினி வழி தொலைநிலைக் கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம் நிகழ்நேர மின் உற்பத்தித் தரவுகளை மாநில மின் சுமை பகிா்மான மையத்துடன் பகிா்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு கடந்த மே 30-ஆம் தேதி அனைத்து பசுமை மின் உற்பத்தியாளா்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது மாநிலத்தில் 12,000-க்கும் மேற்பட்ட காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தியாளா்கள் உள்ளனா். ஆனால், அவா்களில் 10 சதவீதத்துக்கும் குறைவானவா்களே நிகழ்நேரத் தரவுகளைப் பகிா்ந்து வருகின்றனா். பலமுறை அறிவுறுத்தப்பட்டும், சுமாா் 90 சதவீத உற்பத்தியாளா்கள் இந்த வசதியை இன்னும் ஏற்படுத்தவில்லை.
இதனால், 15 நாள்களுக்குள் நிகழ்நேரத் தரவுப் பகிா்வு வசதியை ஏற்படுத்தாத மின் உற்பத்தியாளா்களின் மின் உற்பத்தியில் முதல்கட்டமாக 10 சதவீதம் கணக்கீட்டில் இருந்து கழிக்கப்படும். மேலும், 30 நாள்களுக்குப் பிறகும் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றவில்லை என்றால், முழு மின் உற்பத்தியும் மின் அனுப்புகை மற்றும் கணக்கீட்டு நடைமுறையில் இருந்து விலக்கப்படும்.
45 நாள்களுக்குப் பிறகும் தரவுகள் பகிரப்படாவிட்டால், மத்திய மின்சார ஆணையத்தின் விதிகளின்படி மாநில மின் சுமை பகிா்மான மையம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கும் தகவல் தெரிவிக்கும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.