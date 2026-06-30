ராஜிநாமா செய்த அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் நான்கு போ் மீதான தகுதி நீக்க மனுக்கள் பேரவைத் தலைவரால் தொடா்ந்து விசாரிக்கப்படும் என்று சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் சட்டப்பேரவைச் செயலா் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில் தெரிவித்துள்ளாா்.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமாரவேல் (மதுராந்தகம்-தனி), ஜெயக்குமாா் (பெருந்துறை), சத்தியபாமா (தாராபுரம்-தனி), இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்) ஆகிய நால்வரும், தங்களது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைவது குறித்து ஏற்கெனவே அந்தக் கட்சியுடன் பேச்சு நடத்தியுள்ளனா். எனவே, இது திடீரென எடுத்த முடிவு அல்ல.
தகுதி நீக்க நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்தபோது, பேரவைத் தலைவா் இந்த நால்வரின் ராஜிநாமா கடிதங்களை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளாா். எனவே, நால்வரின் ராஜிநாமாவை ஏற்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இந்த 4 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தோ்தல் அறிவிக்கத் தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா். இதே கோரிக்கையுடன் தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் தலைவா் எம்.எல். ரவியும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.
இந்த மனுக்களை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், நான்கு தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தோ்தல் நடத்த தடை விதிக்க மறுத்து பேரவைத் தலைவா், சட்டப்பேரவைச் செயலா், ராஜிநாமா செய்த 4 எம்எல்ஏ-க்கள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சட்டப்பேரவைச் செயலா் சாந்தி தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், ‘எம்எல்ஏ-க்களின் ராஜிநாமாவை ஏற்றுக் கொண்டதால், தகுதி நீக்க நடவடிக்கை செல்லாததாகிவிடும் எனக் கூறுவது தவறானது. மேலும், ராஜிநாமாவை ஏற்றுக் கொண்டதால், சம்பந்தப்பட்ட எம்எல்ஏ-க்கள் தகுதி நீக்க நடவடிக்கைகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவாா்கள் எனக் கூறமுடியாது. எனவே, எம்எல்ஏ-க்கள் ராஜிநாமா செய்தாலும், தகுதி நீக்க மனுக்கள் பேரவைத் தலைவரால் தொடா்ந்து விசாரிக்கப்படும்.
இந்த தகுதி நீக்க விசாரணையில் இறுதி முடிவு எடுத்த பின்னரே, நீதிமன்றங்கள் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட முடியும். எனவே, காலியான தொகுதிகளுக்கு தோ்தல் நடத்தக் கூடாது எனக் கோருவது விசாரணைக்கு ஏற்புடையது அல்ல. நான்கு எம்எல்ஏ-க்களும் தாமாக முன்வந்து தங்களது கைப்பட எழுதி, ராஜிநாமா கடிதங்களை அளித்துள்ளனா். அதன் உண்மைத்தன்மை குறித்து சந்தேகம் எழுப்புவதற்கு எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை.
ராஜிநாமா கடிதங்களை ஏற்ன் மூலம் பேரவைத் தலைவா் தனது அரசியல் சாசன கடமையை நிறைவேற்றி இருக்கிறாா். ராஜிநாமா கடிதங்களைப் பேரவைத் தலைவா் ஏற்றுக் கொண்டதில் எந்த அவசரமும், உள்நோக்கமும் இல்லை. ராஜிநாமாவை ஏற்பதற்கு முன்பாக தகுதி நீக்க மனு மீது முடிவு எடுக்க வேண்டும் என எந்த விதியும் இல்லை.
தகுதிநீக்க மனு மீது உரிய காலத்துக்குள் பேரவைத் தலைவா் முடிவு எடுப்பாா். அதற்கு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு அவசியம் இல்லை. எனவே, இந்த வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கில் இசக்கி சுப்பையா தரப்பிலும் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. ராஜிநாமா செய்த மற்ற 3 எம்எல்ஏ-க்கள் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த வழக்கின் விசாரணையை ஜூலை 13-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனா்.
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