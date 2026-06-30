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தமிழ்நாடு

அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கை வாபஸ் பெற்ற டி.ஆர். பாலு!

அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கை டி.ஆர். பாலு வாபஸ் பெற்றது பற்றி...

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டி.ஆர். பாலு, அண்ணாமலை - கோப்புப்படங்கள்

Updated On :30 ஜூன் 2026, 11:47 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இது நம்ம இயக்கத்தின் நிறுவனரும், பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவருமான கே. அண்ணாமலைக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கை திமுக பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு திரும்பப் பெற்றார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை ‘திமுக ஃபைல்ஸ்’ என்ற பெயரில் திமுக அமைச்சா்களின் சொத்து விவரங்களை 2023-ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டாா். அதில் டி.ஆா்.பாலு, அவரது மகனும் முன்னாள் தொழில் துறை அமைச்சருமான டி.ஆா்.பி. ராஜா ஆகியோருக்கு சொந்தமாக 21 நிறுவனங்கள் இருப்பதாகக் கூறியிருந்தாா்.

மேலும், டி.ஆா்.பாலு மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி அளவுக்குச் சொத்துகள் இருப்பதாகவும் கூறியிருந்தாா். இது தனது பெயருக்கும், குடும்பத்தினா் பெயருக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாகக் கூறி டி.ஆா். பாலு சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக அவதூறு வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.

இந்த வழக்கு சென்னைப் பெருநகர சைதாப்பேட்டை 17- ஆவது குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த விசாரணையின்போது, டி.ஆர். பாலுவிடம், அண்ணாமலையே குறுக்கு விசாரணை நடத்தினார்.

இந்த நிலையில், அண்ணாமலைக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கை டி.ஆர். பாலு இன்று திரும்பப் பெறுவதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

Summary

T.R. Baalu ​​withdraws case against Annamalai!

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