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தமிழ்நாடு

அண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!

அண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டதைப் பற்றி...

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அண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 8:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தில்லியிலிருந்து சென்னை திரும்பிய அண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

தமிழ்நாடு பாஜகவின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவரான அண்ணாமலை, கட்சியிலிருந்து விலகி புது இயக்கத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.

‘இது நம்ம இயக்கம்’ என்ற பெயரில் உறுப்பினர் சேர்க்கையைத் தொடங்கியுள்ள அண்ணாமலையின் இயக்கத்தில் லட்சக்கணக்கான உறுப்பினர்கள் இணைந்து வருகின்றனர்.

இன்று (ஜூன்) இரவு 8 மணி நிலவரப்படி, 8.30 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்துள்ளனர்.

முன்னதாக, பாஜகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவிகளில் இருந்து விலகுவதற்கு, கடந்த ஜூன் 2 ஆம் தேதி தில்லிக்குப் பயணம் மேற்கொண்டார்.

பாஜக தேசியத் தலைவா் நிதின் நபின், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக பொதுச் செயலர் பி.எல்.சந்தோஷ் ஆகியோரைச் சந்தித்து தனது முடிவை தெரிவித்தார். முடிவுகளை மாற்ற வேண்டும் எனத் தலைமை கேட்டுகொண்டதாகக் கூறப்பட்டது. இருப்பினும், இன்று (ஜூன் 5) காலை அவரின் ராஜிநாமா கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

மூன்று நாள்களுக்குப் பின்னர் தில்லியிலிருந்து சென்னை திரும்பிய அண்ணாமலைக்கு அவரது ஆதரவாளர்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். பொன்னாடை அணிவித்தும், பூங்கொத்து கொடுத்தும் அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

Summary

Annamalai's supporters gave him an massive welcome at the Chennai airport upon his return from Delhi.

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