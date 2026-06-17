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தமிழ்நாடு

சென்னையில் விமான சேவை பாதிப்பு! காரணம் என்ன?

எரிபொருள் விலை உயர்வால் சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படும் விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பற்றி...

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கோப்புப் படம் - ENS

Updated On :17 ஜூன் 2026, 9:44 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எரிபொருள் விலை உயர்வால் சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

எரிபொருள் விலை உயர்ந்துள்ளதால் சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படும் விமானங்களின் சேவை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படும் உள்நாடு மற்றும் சர்வதேச விமானங்கள் எண்ணிக்கை எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

எரிபொருள் விலை உயர்வால் ஏர் இந்தியா உட்பட சில விமான நிறுவனங்கள் தங்கள் சேவையைக் குறைந்துள்ளன. சிங்கப்பூர், துபாய், இலங்கை, அந்தமான், ஹைதராபாத், திருச்சி, கோவை, தூத்துக்குடி ஆகிய பகுதிகளுக்குச் செல்லும் விமானங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

சென்னை - சேலம் இடையே 4 விமான சேவைகள் இருந்த நிலையில் 2 ஆகவும் சென்னை - தூத்துக்குடி இடையே 12 விமான சேவைகள் இருந்த நிலையில் 4 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிலைமை சீரானதும் மீண்டும் விமான சேவை தொடங்கும் எனவும் ஏர் இந்தியா உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

Summary

Flight services reduced from chennai airport

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