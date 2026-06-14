Dinamani
வேலூர் மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை நைஜீரியாவில் போதைப்பொருள் கடத்திய இந்தியர்கள் கப்பலுடன் சிறைபிடிப்பு! ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் அபராதம்! மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியுடன் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சந்திப்பு இந்தியாவுக்கு எதிராக இரண்டாவது அதிவேக சதம்; ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் சாதனை! அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே 24 மணி நேரத்திற்குள் அமைதி ஒப்பந்தம்: பாக். பிரதமர் தகவல்! துபை-அகமதாபாத் விமான ஸ்பீக்கரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2.7 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்! மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கும் தவெக அரசு: எடப்பாடி பழனிசாமி ராணுவ தலைமைத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் நியமனம்!
/
கோயம்புத்தூர்

கோவை வந்த அண்ணாமலைக்கு உற்சாக வரவேற்பு!

பாஜகவிலிருந்து விலகிய பிறகு முதல்முறையாக கோவை விமான நிலையத்துக்கு வந்த கே.அண்ணாமலை திரண்டிருந்த ஆதரவாளா்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.

News image

கோவை விமான நிலையத்தில் கே.அண்ணாமலைக்கு வரவேற்பளித்த ஆதரவாளா்கள்.

Updated On :14 ஜூன் 2026, 2:35 am IST

Syndication

பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவா் கே.அண்ணாமலை, அக்கட்சியிலிருந்து விலகிய பிறகு கோவைக்கு முதல்முறையாக சனிக்கிழமை வந்தாா். விமான நிலையத்தில் திரண்டிருந்த ஆதரவாளா்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.

பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவரான கே.அண்ணாமலை, அக்கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக தலைமைக்கு கடிதம் அளித்திருந்தாா். அவரது விலகல் கடிதமானது கடந்த ஜூன் 5-ஆம் தேதி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

இதையடுத்து, அன்றைய தினம் இணையவழியில் உரையாற்றிய அண்ணாமலை ‘நான் ஒரு புதிய அமைப்பைத் தொடங்குகிறேன்’ எனத் தெரிவித்திருந்தாா்.

இதையடுத்து, அவரது ஆதரவாளா்கள் சமூக வலைதளங்களிலும், நேரடியாகவும் ‘we the leader’ என்று குறிப்பிட்டு அண்ணாமலைக்கு தங்களது ஆதரவை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனா்.

மேலும், அவா் குறிப்பிட்ட அந்த நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோா் இணையவழியில் இணைந்து அவருக்கு ஆதரவு அளித்ததோடு, பாஜகவைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகளும், மாற்று கட்சிகளைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகளும் அண்ணாமலைக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அவரது புதிய அமைப்பில் இணைந்து வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், கட்சியிலிருந்து விலகிய பின் முதல் முறையாக கோவைக்கு சனிக்கிழமை வருகை தந்த அண்ணாமலையை வரவேற்க அவரது ஆதரவாளா்கள் கோவை விமான நிலையத்தில் குவிந்தனா். விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்த அவருக்கு பலா் பொன்னாடை அணிவித்தும், கோஷமிட்டும் வரவேற்பு அளித்தனா். வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட அவா் காா் மூலம் தனது இல்லத்துக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றாா்.

தொடர்புடையது

கோவையில் அண்ணாமலைக்கு உற்சாக வரவேற்பு! | We the Leaders | CBE

கோவையில் அண்ணாமலைக்கு உற்சாக வரவேற்பு! | We the Leaders | CBE

அண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!

அண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!

தவெக அரசுக்குக் கால அவகாசம் தேவை: துரை வைகோ!

தவெக அரசுக்குக் கால அவகாசம் தேவை: துரை வைகோ!

கும்மிடிப்பூண்டியில் தவெக எம்எல்ஏவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு

கும்மிடிப்பூண்டியில் தவெக எம்எல்ஏவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு

விடியோக்கள்

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!