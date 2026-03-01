Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
தமிழ்நாடு

விரைவு ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்!

குருவாயூரிலிருந்து சென்னை செல்லும் விரைவு ரயில் உள்ளிட்ட சில விரைவு ரயில்களின் வழித்தடங்கள் குறிப்பிட்ட நாள்களில் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
சிறப்பு ரயில்
Updated On :1 மார்ச் 2026, 11:54 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குருவாயூரிலிருந்து சென்னை செல்லும் விரைவு ரயில் உள்ளிட்ட சில விரைவு ரயில்களின் வழித்தடங்கள் குறிப்பிட்ட நாள்களில் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: மதுரை கோட்டத்தில் நடைபெறும் பராமரிப்புப் பணி காரணமாக சில ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாா்ச் 7, 14, 21, 28 ஆகிய தேதிகளில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காலை 5.50 மணிக்கு புறப்பட்டு ஹௌரா செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண்: 12666), மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி ஆகிய வழியாக ஹௌரா விரைவு ரயில் இயக்கப்படும். அந்த ரயில் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் நிலையங்களுக்கு செல்லாது. கூடுதல் நிறுத்தமாக சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை இடம் பெறுகின்றன.

மாா்ச் 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் குருவாயூரில் இருந்து இரவு 11.15 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்னை எழும்பூா் வரும் விரைவு ரயில் (எண்: 16128), மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக எழும்பூா் வந்தடையும். சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், மணப்பாறை நிலையங்களுக்கு அந்த ரயில் செல்லாது. கூடுதலாக, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டையில் நின்று செல்லும்.

வரும் மாா்ச் 6, 13, 20, 27 ஆகிய தேதிகளில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காலை 5.15 மணிக்கு புறப்பட்டு ஹைதராபாத் செல்லும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 07229) மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி ஆகிய வழியாக ஹைதராபாத் செல்லும். கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் நிலையங்களுக்குச் செல்லாது. கூடுதலாக, அருப்புக்கோட்டை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரெண்டிங்

லோக் மான்ய திலக்-காரைக்கால் ரயில்: கூட்டி, தாடிபத்திரியில் நின்று செல்லும்

லோக் மான்ய திலக்-காரைக்கால் ரயில்: கூட்டி, தாடிபத்திரியில் நின்று செல்லும்

மயிலாடுதுறை-காரைக்குடி மதுரைக்கு புதிய ரயில் இயக்க கோரிக்கை

மயிலாடுதுறை-காரைக்குடி மதுரைக்கு புதிய ரயில் இயக்க கோரிக்கை

காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே திருச்சி பயணிகள் ரயில் ரத்து

காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே திருச்சி பயணிகள் ரயில் ரத்து

மதுரை வழியாக செல்லும் 3 ரயில்கள் பாதை மாற்றம்

மதுரை வழியாக செல்லும் 3 ரயில்கள் பாதை மாற்றம்

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு