தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மதவாத சக்திகளை வீழ்த்தி திமுக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றி பெறும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்தாா்.
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினின் 73- ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி, அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவரை, தொல்.திருமாவளவன் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தமிழகத்துக்கும் மதவாத சக்திகளுக்கு இடையேதான் போட்டி நடைபெறுகிறது. இந்தப் போட்டியில் இடது சாரிகள் மற்றும் ஜனநாயக சக்திகள் ஒன்றிணைந்து மதவாத சக்திகளை வீழ்த்துவோம், வெல்வோம் ஒன்றாக என திமுக கூட்டணி தலைவரான முதல்வா் மு. க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா். அவருக்கு இடது சாரிகளும், ஜனநாயக சக்திகளும் துணை நிற்போம்.
இந்தத் தோ்தல் சராசரியான தோ்தல் இல்லை. திமுக, அதிமுக இடையேயான போட்டி இல்லை. இது தமிழ்நாடு அரசியல் முன்வைக்கும் சமூகநீதி அரசியலுக்கும், மதவாத சக்திகள் முன்வைக்கும் சநாதன அரசியலுக்கும் இடையேயான அறப்போா். இதில் தமிழக மக்கள் எங்கள் அணி பக்கம் உள்ளனா். அவா்கள் எங்களுக்கு பெரும் ஆதரவை வழங்குவாா்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்றாா் தொல்.திருமாவளவன்.
டிரெண்டிங்
தென்மாவட்டங்களில் வாய்ப்பு கொடுத்தால் போட்டியிடுவோம்: தொல். திருமாவளவன்
தொகுதிப் பங்கீட்டால் திமுக கூட்டணியில் சிக்கல் வராது: தொல். திருமாவளவன்
ஆட்சியில் காங்கிரஸ் பங்கு கேட்பதில் தவறில்லை! திருமாவளவன்
234 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்! - அமைச்சா் இ. பெரியசாமி
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...