முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பிரதமா் மோடி தொலைபேசியில் வாழ்த்து!
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை தொலைபேசியில் தொடா்பு கொண்டு பிரதமா் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் பிரதமா் மோடி.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 7:56 pm
தனது 73-ஆவது பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து கூறிய பிரதமருக்கு, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்தாா். இத்தகவல் தமிழக அரசு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆளுநா் வாழ்த்து: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி, அவருக்கு ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எனது மனமாா்ந்த பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துகள். அவா் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், மகிழ்ச்சியான நீண்ட ஆயுளுடனும் வாழ பிராா்த்திக்கிறேன் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா் ஆளுநா்.
