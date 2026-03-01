ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் அதிரடித் தாக்குதலை நடத்தி வருவதால், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை இந்த வாரம் முதல் 3 நாள்களில் (பிப். 23,24,25) மொத்தம் சவரனுக்கு ரூ.2,000 உயர்ந்தது. தொடர்ந்து பிப்.25-இல் சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.1,19,360-க்கும் பிப்.26-இல் சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.1,19,200-க்கும் விற்பனையானது.
வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.300 உயர்ந்து ரூ.15,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,400 உயர்ந்து ரூ.1,21,600-க்கும் விற்பனையானது.
பின்னர், மாலை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 350 உயர்ந்து ரூ.15,550-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,800 உயர்ந்து ரூ.1,24,400-க்கும் விற்பனையானது.
இதனிடையே, ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,800 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,26,200-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 225 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,775-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதன்மூலம் 2 நாள்களில் தங்கம் விலை ரூ.7,000 உயர்ந்துள்ளது.
அதேபோல், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 325-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 உயர்ந்து ரூ.3.25 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
summary
Gold and silver prices have risen as joint US-Israeli forces are carrying out a surprise attack on Iran.
