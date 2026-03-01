Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
தமிழ்நாடு

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தாக்குதல்: தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

News image
தங்கம் விலை உயர்வு
Updated On :1 மார்ச் 2026, 5:06 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் அதிரடித் தாக்குதலை நடத்தி வருவதால், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை இந்த வாரம் முதல் 3 நாள்களில் (பிப். 23,24,25) மொத்தம் சவரனுக்கு ரூ.2,000 உயர்ந்தது. தொடர்ந்து பிப்.25-இல் சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.1,19,360-க்கும் பிப்.26-இல் சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.1,19,200-க்கும் விற்பனையானது.

வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.300 உயர்ந்து ரூ.15,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,400 உயர்ந்து ரூ.1,21,600-க்கும் விற்பனையானது.

பின்னர், மாலை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 350 உயர்ந்து ரூ.15,550-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,800 உயர்ந்து ரூ.1,24,400-க்கும் விற்பனையானது.

இதனிடையே, ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,800 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,26,200-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 225 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,775-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதன்மூலம் 2 நாள்களில் தங்கம் விலை ரூ.7,000 உயர்ந்துள்ளது.

அதேபோல், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 325-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 உயர்ந்து ரூ.3.25 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

summary

Gold and silver prices have risen as joint US-Israeli forces are carrying out a surprise attack on Iran.

சொல்லப் போனால்... அரசியலில் இதெல்லாம் சாதாரணமப்பா!

சொல்லப் போனால்... அரசியலில் இதெல்லாம் சாதாரணமப்பா!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைவு! தங்கம் விலை உயர்வு!

வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைவு! தங்கம் விலை உயர்வு!

தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு

தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி எவ்வளவு??

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி எவ்வளவு??

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! ரூ. 400-ஐ தொட்ட வெள்ளி!

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! ரூ. 400-ஐ தொட்ட வெள்ளி!

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு