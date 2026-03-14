தமிழ்நாடு

எர்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்

எர்ணாகுளத்தில் இருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு வாரந்திர ரயில் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Updated On :14 மார்ச் 2026, 1:04 pm

எர்ணாகுளத்தில் இருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு வாரந்திர ரயில் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், எர்ணாகுளம் சந்திப்பு - வேளாங்கண்ணி வாராந்திர விரைவு ரயில் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து இரவு 11.50 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் வியாழக்கிழமை மாலை 5.35 மணியளவில் வேளாங்கண்ணி சென்றடையும்.

மறுமார்க்கமாக வேளாங்கண்ணியில் இருந்து ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் இரவு 7.45 மணியளவில் புறப்பட்டு, மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை காலை 11.55 மணிக்கு எர்ணாகுளம் சந்திப்பை சென்றடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும் இந்த ரயில் மதுரை வழியாக இயக்கப்படுவது கூடுதல் சிறப்பம்சம்.

மதுரையிலிருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு நேரடி ரயில் சேவை இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நெடுங்காலமாக இருந்து வருகிறது. தற்போது நிரந்தர வாராந்திர ரயில் மூலம் தெற்கு ரயில்வே அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றியுள்ளது. இதன்மூலம் தென் மாவட்ட மக்களும் இனி வேளாங்கண்ணிக்கு நேரடியாக செல்லலாம்.

Southern Railway has announced that a weekly train will be operated from Ernakulam to Velankanni.

விஜய் பையில் இருந்த பொருள்? - விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு

விரைவு ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்!

ரயில்வே நிா்வாகம் அலட்சியம்: அமைச்சா் சா.சி.சிவசங்கா் குற்றச்சாட்டு

வேளாங்கண்ணி, நாகை ரயில் நிலையங்களில் தெற்கு ரயில்வே திருச்சி கோட்ட மேலாளா் ஆய்வு

எழும்பூர் ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு பணியால் பயணிகள் அவதியா? ரயில்வே விளக்கம்!

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

