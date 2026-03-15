ஏப். 23-ல் தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு குறித்து...

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்- படம் - யூடியூப் / Election Commission of India
Updated On :15 மார்ச் 2026, 10:56 am

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் இன்று (மார்ச் 15) அறிவித்தார். வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களிலும் சட்டப்பேரவைப் பதவிக்காலம் வரும் மே மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து 5 மாநிலங்களில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் தேதியை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் இன்று அறிவித்தார்.

இதன்படி, தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி நடத்தப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.

வேட்புமனுத் தாக்கல் - மார்ச் 30

வேட்பு மனுத் தாக்கல் கடைசி நாள் - ஏப்ரல் 6

வேட்பு மனு பரிசீலனை - ஏப்ரல் 7

வேட்பு மனு திரும்பப் பெற கடைசி நாள் - ஏப்ரல் 9

வாக்குப் பதிவு நாள் - ஏப்ரல் 23

வாக்கு எண்ணிக்கை - மே 4

