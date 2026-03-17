2 இட்லி ரூ. 40, அசைவ சாப்பாடு ரூ. 350: தேர்தல் ஆணையத்தின் உணவு விலைப்பட்டியல்!

தேர்தல் ஆணையத்தின் உணவு விலைப்பட்டியல் விவரம் தொடர்பாக...

பிரியாணி- கோப்புப்படம்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 3:47 am

எதிர்வரும் தமிழக பேரவைத் தேர்தல் பிரசாரத்தில் வேட்பாளரின் செலவு கணக்கை கண்காணிப்பதற்கு வசதியாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உணவு பொருள்களின் விலைப் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், 2 இட்லி - ரூ. 40, அசைவ சாப்பாடு ரூ. 350, டீ - ரூ. 12, காபி - ரூ. 18 எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் ஆணைய விலைப்பட்டியல் அடிப்படையிலேயே தேர்தல் செலவீனம் கணக்கிடப்படும். தேர்தல் கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு ஒற்றைச்சாளர முறைப்படி இணைய வழியில் (சுவிதா எனும் செயலியில்) 48 மணி நேரத்துக்கு முன்பு விண்ணப்பித்து குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் நடத்துவதற்கு அனுமதி பெறலாம்.

பிரசாரத்தின்போது சாப்பாடு வழங்கினால் அது எந்த வகை உணவு என்பதைப் பொறுத்து அதற்கான செலவு பட்டியலும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் செலவின விலைப்பட்டியல் விவரம்:

அதன்படி அசைவ உணவு - ரூ.350, சைவ உணவு - ரூ.110, வெஜ் பிரியாணி - ரூ.50, வெரைட்டி ரைஸ் - ரூ.45, இட்லி (2 மட்டும்) - ரூ.40, சப்பாத்தி, பூரி ( 2) - ரூ.60, பொங்கல் - ரூ.50, வடை - ரூ.15, மினரல் வாட்டர் - ரூ.15, மட்டன் பிரியாணி - ரூ.180, சிக்கன் பிரியாணி - ரூ.110, டீ - ரூ.12, காபி - ரூ.18 என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிறிய தண்ணீர் பாட்டிலுக்கு ரூ.7, வெஜிட்டபிள் உணவு மற்றும் வெரைட்டி ரைஸ் பாக்ஸ் ரூ.50, ஸ்நாக்ஸ் (உலர் பழம் தவிர்த்து) 100 கிராமுக்கு ரூ.50, இனிப்பு 100 கிராம் ரூ. 90 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல வாகனங்களுக்கும் பிரசார செலவு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நாளுக்கு பிளாஸ்டிக் இருக்கை ஒன்றுக்கு வாடகை ரூ.11, மேஜைக்கு வாடகை ரூ.110, குஷன் இருக்கைக்கு ரூ.165, தனி சோபாவுக்கு ரூ.380 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்சிக் கொடிக்கு... எட்டுக்கு நாலடி அளவு கட்சிக் கொடி ஒன்றுக்கு ரூ. 40, வாழை மரம் ஒன்று ரூ. 750, பட்டாசு வெடித்தால் ஆயிரம் வாலா-க்கு ரூ. 650, மேள தாளம் 4 மணி நேரம் ரூ. 6,500, குதிரைகளைப் பயன்படுத்தினால் ரூ. 6,000, கரகாட்டம், மயிலாட்டம் என 3 மணி நேரத்துக்கு ரூ.11,000 நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

The Election Commission of India has released a price list to facilitate monitoring of candidates' expenses during election campaigns.

தோ்தல் ஆணைய விதிகள்படியே வேட்பாளா் செலவுகள் கணக்கீடு!

சிரி... சிரி...

இறக்குமதி செய்யப்படும் உணவு எண்ணெய் மீது 100% வரி விதிக்க வலியுறுத்தல்

பசித்துப் புசித்தால் உணவே மருந்து!

இரவில் கல்லறைக்கு பிரியாணி ஆர்டர் செய்த பெண்! டெலிவரி செய்ய மறுப்பு!

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
1 நாள் முன்பு