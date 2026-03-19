அதிமுக - பாஜக தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சு: இன்று தமிழகம் வருகிறாா் பியூஷ் கோயல்

அதிமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சு நடத்த மத்திய அமைச்சரும், பாஜக தமிழக தோ்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஷ்கோயல் சென்னைக்கு வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 19) வரவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழகத்தில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக, பாமக, அமமுக, ஐஜேகே உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. தோ்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சு இன்னும் தொடங்கவில்லை.
இந்த நிலையில், மத்திய அமைச்சரும், பாஜக தமிழக தோ்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஷ்கோயல் தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சு நடத்த தில்லியில் இருந்து சென்னைக்கு வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 19) வருவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பாஜக வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது: திமுககூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. காங்கிரஸ் பெற்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையைவிட அதிக தொகுதிகளை, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுகவிடமிருந்து பெற்றுவிட வேண்டுமென பாஜக தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது. எங்களுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள அமமுக, ஐஜேகே மற்றும் சில சிறிய கட்சிகளுக்கென மொத்தம் 50 தொகுதிகளைப் பெற மாநிலத் தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது. அதில், குறைந்தது 30 முதல் 35 தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிட வேண்டும் என்பது கட்சி நிா்வாகிகளின் விருப்பமாக உள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் வேளச்சேரி, தியாகராய நகா், மயிலாப்பூா் தொகுதிகளையும், மேற்கு மண்டலத்தில் சில தொகுதிகளையும் கேட்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பியூஷ்கோயலின் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுக்குப் பின் இது இறுதி செய்யப்படும் என்றனா்.
