சென்னை தென்மண்டல வானிலை மைய தலைவரானார் சிவானந்த தாமோதர பை!

சென்னையில் உள்ள தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைவராக விஞ்ஞானி சிவானந்த தாமோதர பை இன்று(மார்ச் 19) பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
கடந்த 1992 ஆம் ஆண்டு வானிலை ஆய்வு மையத்தில் விஞ்ஞானியாகச் சேர்ந்த இவர், சுமார் 34 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் கொண்டவர்.
கடந்த ஒர் ஆண்டாக தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைவராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வந்த விஞ்ஞானி அமுதா அந்தப் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், சென்னை தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்திற்கு புதிய தலைவராக சிவானந்த தாமோதர பை இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
கடந்த 1992ல் இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையில் விஞ்ஞானியாக இணைந்த சிவானந்த தாமோதர பை, இந்திய வானிலை துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் 34 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
தற்போதைய பொறுப்புக்கு முன்பு, அவர் தில்லியில் உள்ள புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் திட்ட இயக்குநராகவும், இந்திய வானிலை துறையின் வேளாண் வானிலை ஆலோசனைப் பிரிவின் தலைவராகவும் பணியாற்றி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Scientist Sivananda Damodar Pai took charge as the head of the Southern Regional Meteorological Centre in Chennai today (March 19).
டிரெண்டிங்
கோழிகளை வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்: வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுரை
அடுத்த இரு நாள்களுக்கு நீலகிரி, கோவையில் மழைக்கு வாய்ப்பு
அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு சென்னை, 22 மாவட்டங்களில் மழை!
அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு சென்னை, 4 மாவட்டங்களில் மழை!
வீடியோக்கள்
"வெறுப்பு அரசியல் என்ற முள்ளை எடுக்கும் மலர்": சா.பீட்டர் அல்போன்ஸ் புகழாரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
DMK vs CPIM: தொகுதிப் பங்கீட்டில் நடப்பது என்ன?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"இதழியல் வரலாற்றில் மைல்கல் ஈகைப் பெருநாள் மலர்": டாக்டர் கே.வி.எஸ்.ஹபீப் முஹம்மத்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"ஈகைப் பெருநாள் மலரின் நோக்கம் இதுதான்": தினமணி ஆசிரியர் கி.வைத்தியநாதன்
தினமணி வீடியோ செய்தி...