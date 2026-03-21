Dinamani
விஜய் வீட்டுக் கதவைத் தட்டினார் இபிஎஸ்: ஓ. பன்னீர்செல்வம்ரம்ஜான் கொண்டாட்டத்தை மேலும் இரட்டிப்பாக்கும் தங்கம் விலை நிலவரம்!அதிமுகவின் முதலாளிகள் பாஜகவும் அமித் ஷாவும்தான்: ஜோதிமணி எம்.பி.கத்தார் எரிவாயு விநியோகம் பாதிப்பு! இந்தியாவிலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு பாதிப்பா?ரமலான் திருநாள்! குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் வாழ்த்து!
/
தமிழ்நாடு

புதுவையில் 9 தொகுதிகளுக்கு பாஜக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

புதுவையில் பாஜக முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு பற்றி...

News image

புதுவையில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி

X

Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:10 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுவையில் 10 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பாஜக, 9 தொகுதிகளுக்கான முதற்கட்ட வேட்பாளர்களை இன்று(மார்ச் 21) அறிவித்துள்ளது.

புதுவையில் வருகிற ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த மார்ச் 16 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய மார்ச் 23 கடைசி நாளாகும்.

புதுவையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து இழுபறியில் உள்ளது. திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகள் தனித்தனியே வேட்புமனு தாக்கல் செய்து வருகின்றன.

அதேநேரத்தில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி நேற்று உறுதியாகியுள்ளது. என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைவரும் புதுவை முதல்வருமான ரங்கசாமி, புதுவை பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும் மத்திய அமைச்சருமான மன்சுக் மாண்டவியாவை நேற்று சந்தித்துப் பேசிய நிலையில் கூட்டணி உறுதியானது.

இந்த கூட்டணியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் 16 இடங்களிலும் பாஜக 14 இடங்களிலும் பாஜக கூட்டணியில் உள்ள அதிமுக, லட்சிய ஜனநாயகக் கட்சி தலா 2 இடங்களிலும் போட்டியிடுகின்றன.

பாஜக 10 தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ள நிலையில் 9 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது.

மண்ணடிப்பேட்டை தொகுதியில் புதுவை உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுகிறார்.

முதலியார்பேட்டை - ஜான் குமார்

காலாப்பேட்டை - கல்யாணசுந்தரம்

ராஜ் பவன் - விபி ராமலிங்கம்

ஊசுடு(தனி) - தீப்பைந்தன்

மணவெளி - ஆர். செல்வம்

திருநள்ளாறு - ராஜசேகரன்

நிரவி டி.ஆர். பட்டினம் - மீனாட்சிசுந்தரம்

மாஹே - தினேஷன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

Story image

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

புதுவையில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி உறுதியானது! தொகுதிப் பங்கீடு விவரம்!

புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமி வேட்புமனு தாக்கல்! 2 தொகுதிகளில் போட்டி!!

கூட்டணி பாஜகவுடனா? தவெகவுடனா? - ரங்கசாமி பதில்!

புதுவையில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - தவெக கூட்டணி?

வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
வதந்தி - 2 டீசர்!
வீடியோக்கள்

வதந்தி - 2 டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
வீடியோக்கள்

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
வீடியோக்கள்

ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு