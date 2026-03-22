Dinamani
கேரளத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க மார்ச் 15 வரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை!புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுசர்வதேச பயங்கரவாதத்தில் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் முதலிடம்! 2025-ல் 1,139 பேர் பலிபாஜகவில் இணைந்த சிபிஎம் தலைவர் ஸ்மிதா சுந்தரேசன்!விசிகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் எவை? நாளை உயர்நிலை ஆலோசனை!நாளை தேமுதிக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் ஆந்திரம்: கலப்பட பால் விவகாரம் - இறப்பு எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்வு!6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் 8,931 நாள்கள் சாதனை! பிரதமர் மோடிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்துபுதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!ஹோர்முஸ் நீரிணை அருகே 1,600 கி.மீ. தாக்கி அழிக்கும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! ஹவாய் வெள்ளப்பெருக்கு: 5,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு!திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் வேல்முருகன்!
/
தமிழ்நாடு

புதுச்சேரியில் காங். 16, திமுக 12 தொகுதிகளில் போட்டி?

புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியானது குறித்து...

News image

கூட்டணி தொகுதிப் பங்கீடு ஆலோசனை

Updated On :22 மார்ச் 2026, 4:34 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான தொகுதி ஒப்பந்தம் இன்று நள்ளிரவு கையெழுத்தாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

30 தொகுதிகளைக் கொண்ட புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சி 16 தொகுதிகளிலும், திமுக 12 தொகுதிகளிலும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி 1, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 1 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் எனத் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளிலும் தொகுதிப்பங்கீடு குறித்தான பேச்சுவார்த்தைகளிலும் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

அந்தவகையில் புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையேயான தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தை இன்று இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட ஆலோசனையில் தொகுதிகள் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

இதன்படி புதுச்சேரி பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ், 16, திமுக 12, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி 1, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 1 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாகத் தெரிகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தேர்தல் 1967 : அரியணையேறிய திமுக, அண்ணா முதல்வர்!

இனிமேலும் குழப்பாம இருங்க ப்ரோ!

தேர்தல் 1962! கடைசியாக காங்கிரஸ் பெற்ற வெற்றி!

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு: மாா்க்சிஸ்ட் உடன்பாட்டில் தொடா் இழுபறி

வீடியோக்கள்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு