முன்னாள் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலர் செல்வம் தவெகவில் இணைந்தார்!
படம்: தவெக ஐடி விங்
முன்னாள் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் டி. செல்வம், இன்று(மார்ச் 26) விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தார்.
கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்பட்டதால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளராக இருந்த டி. செல்வத்தை இடைநீக்கம் செய்து மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை புதன்கிழமை உத்தரவிட்டார்.
இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட டி. செல்வம் இன்று, பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் அந்தக் கட்சியின் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தார்.
அப்போது, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட மாற்றுக்கட்சியினரும் தவெகவில் இணைந்தனர்.
அண்மை நடந்த நிகழ்ச்சியொன்றில் பேசிய தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலர் ஆதவ் அர்ஜுனா , “காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகிகள் தவெகவில் இணைய வாசலில் காத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இரண்டு நாள்களில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பலர் தவெகவில் இணையவுள்ளனர்” எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், முன்னாள் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் டி. செல்வம், இன்று தவெகவில் இணைந்துள்ளார்.
முன்னதாக, காங்கிரஸ் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், திமுகவுடன் கூட்டணியை இறுதி செய்தது குறிப்பிடத் தக்கது.
