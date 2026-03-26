திமுக மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி: விஜய்
திமுக குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் விமர்சனம் செய்துள்ளது குறித்து...
தவெக தலைவர் விஜய்
கோப்புப் படம்
தவெக தலைவர் விஜய்
கோப்புப் படம்
எதிர்வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி என்று தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுகவை விமர்சித்து தவெக தலைவர் விஜய் தன்னுடைய எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”இந்த மண்ணின் பெருமைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளைத் தரக்குறைவான, சொல்லொணா வார்த்தையால் தி.மு.க.வின் ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வரும் கைக்கூலி ஒருவர் வாய்க்கு வந்தபடி விமர்சித்திருக்கிறார்.
தி.மு.க. தலைமையின் அரவணைப்பிலும் ஆதரவிலும் செயல்படும் இத்தகைய ஆதாய சூதாடிகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக வன்மையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இதுபோன்ற நபர்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காத தி.மு.க. அரசையும் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.
த.வெ.க.வைச் சீண்டுவதாக நினைத்து, ஒட்டுமொத்தப் பெண்களையும் அவமதிக்கும் இச்செயலால், வருகின்ற தேர்தலில் தாய்க்குலத்தின் ஏகோபித்த முடிவால் தீய சக்தி தி.மு.க. மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி உறுதி உறுதி” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
