Dinamani
ஏப். 2ல் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! நயாரா நிறுவனம் அறிவிப்புகூட்டணி வெற்றியைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் காங்கிரஸ் அணுகுமுறை! திருமாவளவன் மார்ச் 28 முதல் விஜய் பிரசாரம்!வங்கதேசத்தில் ஆற்றில் கவிழ்ந்த பேருந்து! 23 பேர் பலி; பலர் மாயம்! இந்தியா உள்பட 5 நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் ஹோர்முஸ் நீரிணை திறப்பு!ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்
/
தமிழ்நாடு

சோனியா காந்தி விரைந்து நலம் பெற விழைகிறேன்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவு

காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியின் உடல்நலம் குறித்து முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவு பற்றி...

News image

ஸ்டாலின் - சோனியா காந்தி சந்திப்பு (கோப்புப்படம்)

படம்: டிஐபிஆர்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 7:08 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி விரைந்து நலம் பெற விழைகிறேன் என முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் சோனியா காந்தி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கடந்த மார்ச் 24 ஆம் தேதி தில்லி சர் கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவருக்கு வயிறு மற்றும் சிறுநீர்ப் பாதையில் தொற்று குறித்த பரிசோதனைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் ஓரிரு நாள்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவார் என்றும் மருத்துவமனை நேற்று அறிக்கை வெளியிட்டது.

இந்நிலையில் இன்று மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள தகவலில், காய்ச்சல் காரணமாக சோனியா காந்தி மார்ச் 24 ஆம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவருக்கு வயிறு, சிறுமீர் பாதையில் தொற்று இருப்பது குறித்து பரிசோத்னைகள் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும் உடல் முழுவதும் பரவிய தொற்றுக்காக அவருக்கு ஆன்டிபயாடிக் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சோனியா காந்தியின் உடல்நிலை குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் விசாரித்து வரும் நிலையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தி, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் செய்தியறிந்து கவலைகொள்கிறேன்.

சோனியா காந்தி, விரைவில் நல்ல உடல்நலத்துடன் திரும்புவார் என உறுதியாக நம்புகிறேன். அவர் விரைவாகவும், முழுமையாகவும் நலம் பெற விழைகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Congress Parliamentary Party Leader Sonia Gandhi will be back to good health very soon: MK stalin X post

நீரிழிவு உள்ளதா? கருத்தரிக்கும் முன் செய்ய வேண்டியது என்ன?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஏப். 2ல் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!

சோனியா காந்தி எப்படி இருக்கிறார்? மருத்துவமனை அறிக்கை!

ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!

நல்லகண்ணு உடலுக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அஞ்சலி!

வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு