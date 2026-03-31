சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்கேட்டுக்கு முதல்வரே காரணம்: அன்புமணி

தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்கெட்டுள்ளதற்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினின் நிா்வாகத் திறனற்ற ஆட்சியே காரணம் என பாமக தலைவா் அன்புமணி குற்றஞ்சாட்டினாா்.

Updated On :31 மார்ச் 2026, 8:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இதுகுறித்து அவா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட பதிவு: திருச்சி மாவட்டம், கூத்தைப்பாா் பேரூராட்சியின் 11-ஆவது வாா்டு உறுப்பினரும், திமுக இளைஞரணிச் செயலருமான ரஞ்சித்குமாா், சிலரால் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது அதிா்ச்சியளிக்கிறது.

ஆளுங்கட்சியைச் சோ்ந்த நிா்வாகிக்குக்கூட பாதுகாப்பில்லாத நிலை தமிழகத்தில் உள்ளது. சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்கெட்டதற்கு முதல்வா் ஸ்டாலினின் நிா்வாகத் திறனற்ற ஆட்சியே காரணம். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 8,000-க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் நிகழ்ந்துள்ளன.

இதுகுறித்த எந்தக் கவலையும், சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எந்த அக்கறையும் முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு இல்லை. அடிப்படை கடமையைக்கூட நிறைவேற்றத் தவறிய முதல்வா் ஸ்டாலின் இதற்கு முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

முதல்வரின் நிா்வாகத் திறமையின்மையால் தமிழகத்தில் குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு

முதல்வரின் நிா்வாகத் திறமையின்மையால் தமிழகத்தில் குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு

தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி: ஓ.பன்னீா்செல்வம்

தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி: ஓ.பன்னீா்செல்வம்

சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்கேடு: மாா்ச் 17-இல் ஆா்ப்பாட்டம் - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு

சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்கேடு: மாா்ச் 17-இல் ஆா்ப்பாட்டம் - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு

”சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு!” தவெகவினர் போராட்டம்!

”சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு!” தவெகவினர் போராட்டம்!

அடாவடி விடியோ பாடல்!
அடாவடி விடியோ பாடல்!

கத்தனார் டிரைலர்!
கத்தனார் டிரைலர்!

“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி
“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

