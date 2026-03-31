சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்கேட்டுக்கு முதல்வரே காரணம்: அன்புமணி
தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்கெட்டுள்ளதற்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினின் நிா்வாகத் திறனற்ற ஆட்சியே காரணம் என பாமக தலைவா் அன்புமணி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இதுகுறித்து அவா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட பதிவு: திருச்சி மாவட்டம், கூத்தைப்பாா் பேரூராட்சியின் 11-ஆவது வாா்டு உறுப்பினரும், திமுக இளைஞரணிச் செயலருமான ரஞ்சித்குமாா், சிலரால் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது அதிா்ச்சியளிக்கிறது.
ஆளுங்கட்சியைச் சோ்ந்த நிா்வாகிக்குக்கூட பாதுகாப்பில்லாத நிலை தமிழகத்தில் உள்ளது. சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்கெட்டதற்கு முதல்வா் ஸ்டாலினின் நிா்வாகத் திறனற்ற ஆட்சியே காரணம். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 8,000-க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் நிகழ்ந்துள்ளன.
இதுகுறித்த எந்தக் கவலையும், சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எந்த அக்கறையும் முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு இல்லை. அடிப்படை கடமையைக்கூட நிறைவேற்றத் தவறிய முதல்வா் ஸ்டாலின் இதற்கு முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
