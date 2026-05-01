Dinamani
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவுஉழைப்புக்கான பலன் மே 4-ல் கிடைக்கும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்அரபிக் கடலில் உருவாகிறது புதிய புயல் சின்னம்!கருத்துக் கணிப்புகள் ஒரு புதிர்: வைகோசித்திரைத் திருவிழா: பச்சை பட்டு உடுத்தி வைகையில் இறங்கினார் கள்ளழகர்!
/
தமிழ்நாடு

செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் எடப்பாடியார் ஆட்சி அமைப்பார்: கடம்பூர் ராஜு

காஞ்சிபுரத்தில்முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பேட்டி..

News image

கடம்பூர் ராஜு - video crop

Updated On :1 மே 2026, 6:20 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளின்படி செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் ஸ்டாலின் அவுட்.. எடப்பாடியார் இன் என முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கூறியுள்ளார்.

கோயில் நகரம் எனக் கூறப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் சித்திரகுப்தர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. சித்ரா பௌர்ணமி ஒட்டி இன்று அதிகாலை முதலில் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதுதொடர்பாக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கூறியதாவது,

முன்னாள் தமிழக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு காஞ்சிபுரம் மாவட்டச் செயலாளரும் , காஞ்சிபுரம் சட்டப்பேரவை வேட்பாளருமான சோமசுந்தரம் மற்றும் வாலாஜாபாத் கணேசன் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டனர்.

முன்னாள் அமைச்சர் உற்சவர் சித்தரகுப்தர் கண்ணகி அம்மன் முன்பு தனது வேண்டுதலை வெள்ளைத் தாளில் எழுதி சிறப்புப் பூஜை மேற்கொண்டு 14 அணை தீபங்கள் ஏற்றி சுவாமி தரிசனம் செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது, கருத்துக்கணிப்புகள் என்பது நிஜமாகாது கடந்த தேர்தலின்போது அதிமுக தோல்வியைத் தழுவும் எனக் கூறிய நிலையில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறை வெற்றி பெற்றது.

அதேபோன்று மக்களின் மனநிலையை நன்கு அறிந்து வாக்களித்துள்ளனர். வரும் நான்காம் தேதி முடிவுக்குப் பின் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் ஸ்டாலின் அவுட் எடப்பாடியார் இன் என்ற முறையில் ஆட்சி அமைப்பார்.

விஜயகாந்த் புதியதாகக் கட்சி துவங்கிய பின் அதிமுகவுடன் இணைந்த பின்பே எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தைப் பெற்றார். ஆனால், அதன்பின் எந்தத் தேர்தலிலும் பெரும் வெற்றி பெற இயலவில்லை. பல நடிகர்கள் புதிதாகக் கட்சிகள் துவங்கினாலும் அவர்கள் என்றுமே வெற்றி பெற்றதில்லை. அதில் விதிவிலக்கு புரட்சித் தலைவர் மட்டுமே எனத் தெரிவித்தார்.

Summary

Former Minister Kadambur Raju has stated that, based on the Tamil Nadu Legislative Assembly election results, Stalin is "out" of Fort St. George, while Edappadiyar is "in."

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

மே 1-இல் கோடைகால கிரிக்கெட் பயிற்சி முகாம் தொடக்கம்

ராக்காவில் ஃபெமினா ஜார்ஜ்?

100 புதுமுக நடிகர்கள்... மீண்டும் இயக்குநரான ஜோஜூ ஜார்ஜ்!

”அதிமுக கூட்டணியைப் பார்த்து முதல்வர் பயந்துவிட்டார்!” செல்லூர் ராஜு பேட்டி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026