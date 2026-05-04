கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி! எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி ராயபுரம் தொகுதியில் டி.ஜெயக்குமார் தோல்வி திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
தவெக வெற்றியை விசில் அடித்துக் கொண்டாடிய நடிகர் ஜீவா!

தவெக வெற்றியை நடிகர் ஜீவா விசில் அடித்துக் கொண்டாடியது குறித்து...

விசில் அடித்துக் கொண்டாடிய நடிகர் ஜீவா - எக்ஸ்

Updated On :4 மே 2026, 3:42 pm IST

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்துவரும் நிலையில், நடிகர் ஜீவா விசில் அடித்துக் கொண்டாடியுள்ளார். இதன்மூலம் விஜய்யின் வெற்றியை வரவேற்பதாகவும் அவர் சைகை மூலம் சுட்டிக்கட்டியுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிற்பகல் 3.30 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 தொகுதிகளிலும், திமுக 72 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 55 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் போட்டியிட்ட செங்கோட்டையன், சுமார் 13,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் செங்கோட்டையன் வெற்றி பெற்றார்.

தேர்தலில் முன்னிலை வகித்துவரும் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்து நடிகர்கள் பலர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகர் ஜீவா விசில் அடித்து தவெக விஜய்யின் வெற்றியை கொண்டாடியுள்ளார்.

Summary

Actor Jiiva Celebrates TVK's Victory by Blowing a Whistle

