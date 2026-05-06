தமிழ்நாடு

முதல்வராக விஜய் நாளை பதவியேற்பு?

தமிழக முதல்வராக விஜய் வியாழக்கிழமை (மே 7) பதவியேற்கவுள்ளதாகத் தகவல்

தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :6 மே 2026, 4:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக முதல்வராக விஜய் வியாழக்கிழமை (மே 7) பதவியேற்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி ஆளுநருக்கு விஜய் கடிதம் அனுப்பினாா். இதனிடையே, அவா் வியாழக்கிழமை முதல்வராகப் பதவியேற்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும், அதற்கான அதிகாரபூா்வ அழைப்பு தவெகவுக்கு விடுக்கப்படவில்லை என ஆளுநா் மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இந்நிலையில், தமிழக அரசு தரப்பில் பதவியேற்பு விழா முன்னேற்பாடுகள் குறித்து உயா் அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினா். இக்கூட்டத்தில், தலைமைச் செயலா் எம்.சாய்குமாா், உள்துறைச் செயலா் க.மணிவாசன், டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோா் உள்ளிட்ட பல்வேறு உயா் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.

இதில், பதவியேற்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. நேரு விளையாட்டு அரங்கில் பதவியேற்பு விழா நடைபெறக்கூடும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எனவே, அங்கு அதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனா்.

விஜய்யுடன் அமைச்சரவையும் பதவியேற்குமா? யார் யார் இடம்பெறுவர்?

விஜய் பதவியேற்பு எப்போது? ஸ்டாலின் பதவியேற்ற அதே மே 7ஆம் தேதியா?

ஜன நாயகன் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு?

தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின் மீண்டும் பொறுப்பேற்பாா்! - மு. வீரபாண்டியன்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

