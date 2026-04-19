திமுக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று தமிழக முதல்வராக திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் பொறுப்பேற்பாா் என இந்திய கம்னியூஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் மும்முனை சந்திப்பில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சாா்பில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் உதயசூரியனை ஆதரித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் சனிக்கிழமை தோ்தல் பிரசாரம் செய்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது: தமிழகம் வெல்ல வேண்டும் என்பதன் பொருள் ஜனநாயகம் வெல்ல வேண்டும், மதச்சாா்பின்மை வெல்ல வேண்டும். சட்டப்பேரவையின் இறையாண்மை வெல்ல வேண்டும். எனவே பாஜக, அதிமுக கூட்டணியை தோற்கடிக்க வேண்டும்.
திமுக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று தமிழக முதல்வராக திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் பொறுப்பேற்பாா். எனவே, சங்கராபுரம் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் தா.உதயசூரியனுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றாா் மு.வீரபாண்டியன்.
தொடர்புடையது
தமிழகத்தில் 200 இடங்களில் வெற்றியை பெறுவோம்: மு. வீரபாண்டியன்
‘மேற்காசிய நாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியா்களை மீட்க வேண்டும்’ - மு.வீரபாண்டியன்
வழிகாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட்
பாஜக-அதிமுக கூட்டணியால் திமுகவுக்கு வெற்றி எளிது: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வீரபாண்டியன்
வீடியோக்கள்
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
தினமணி செய்திச் சேவை
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு