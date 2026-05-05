விஜய்யுடன் அமைச்சரவையும் பதவியேற்குமா? யார் யார் இடம்பெறுவர்?

தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்கும்போது அமைச்சரவையும் அவருடன் பதவியேற்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தவெக தலைவா் விஜய் உடன் ஆதவ் அா்ஜுனா.

Updated On :5 மே 2026, 4:26 pm IST

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்திருக்கும் நிலையில், ஒரு சில நாள்களில் தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார் என்று கூறப்படுகிறது. அவருடன் அமைச்சரவையும் பதவியேற்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழக முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் பதவியேற்க விருக்கும் நிலையில், நாளை அவர் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருவார் என்று கூறப்படுகிறது.

ஏற்கனவே, ஆளுநருக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தவெக சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. அதில், இரண்டு வாரங்களில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதாகவும் விஜய் தெரிவித்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், விஜய் முதல்வராக பதவியேற்கும்போதே அவரது அமைச்சரவையும் பதவியேற்குமா அல்லது வேறொரு நாளில் பதவியேற்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இன்று அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவோர் குறித்து விஜய் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில், விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் தவெக பொதுச் செயலர் ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் ஆகியோருக்கு முக்கிய துறைகள் ஒதுக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதுபோல, பெண் உறுப்பினர்களான திருப்பூர் சத்யபாமா, விஜயலட்சுமி உள்ளிட்டோருக்கும் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படலாம் என்றும் அருண்ராஜ், விஜய் சரவணன், தமிழன் பார்த்திபன், முகமது பர்வேஸ், கல்லாண் உள்ளிட்டோரும் அமைச்சரவையும் இடம்பெற வாய்ப்பு உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது எதுவுமே கட்சித் தலைமை அல்லது கட்சி நிர்வாகத்தின் மூலம் இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை.

விஜய் பதவியேற்பு எப்போது? ஸ்டாலின் பதவியேற்ற அதே மே 7ஆம் தேதியா?

தவெக ஆட்சி அமைக்கும்: புஸ்ஸி ஆனந்த்

ரஜினி - 173 இயக்குநர் யார்?

234 என்ற கணக்கை நேராக்கிவிட்டாரா தவெக தலைவர் விஜய்?

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
1 மணி நேரம் முன்பு
திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
22 மணி நேரங்கள் முன்பு