நூலிழையில் பறிபோன தொகுதிகள்!

வெறும் ஆயிரம் வாக்குகளில் தவெக தோல்வியடைந்தது பற்றி...

தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :7 மே 2026, 9:32 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சில தொகுதிகளில் மிகவும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்திலேயே தவெக தோல்வியடைந்துள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக, தனிப்பெரும் கட்சியாக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இருப்பினும், ஆட்சியமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை இல்லாததால், கூட்டணி மூலமாக மட்டுமே தவெக-வால் ஆட்சியமைக்க முடியும்.

இருப்பினும், தேர்தலில் சில தொகுதிகளில் வெறும் 1,000 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்றிருந்தால், தவெக ஆட்சியமைக்கும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருந்திருக்கும்.

தேர்தலில் திருக்கோவிலூர் தொகுதியில் வெறும் 285 வாக்கு வித்தியாசத்திலேயே தவெகவுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டது. மேலும், பழனி, ஊட்டி, கோவில்பட்டி, குளித்தலை, விக்கிரவாண்டி ஆகிய தொகுதிகளில் 1,000-க்கும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்துள்ளது.

தொடர்ந்து, பாபநாசம், கிள்ளியூர், கரூர், திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, திருமயம் ஆகிய தொகுதிகளில் 2,000-க்கும் குறைவாகவும், ஏற்காடு, கோவை தெற்கு, திருவண்ணாமலை, விருத்தாசலம், கீழ்வேளூர் ஆகிய தொகுதிகளில் 2,500-க்கும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில்தான் தவெக தோல்வியடைந்துள்ளது.

Summary

In the election, TVK was defeated in several constituencies by a very narrow margin

விஜய் வெற்றியைக் கொண்டாடிய கேரள ரசிகர்கள்!

