விஜய்க்கு வழங்கப்பட்ட கான்வாய் பாதுகாப்பு விலக்கப்பட்டது ஏன்?

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டிருந்த கான்வாய் பாதுகாப்பு திடீரென மீண்டும் திரும்பப் பெறப்பட்டது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக 104 இடங்களில் வென்று, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, முதல்வருக்கு வழங்கப்படும் கான்வாய் பாதுகாப்பு விஜய்க்கு உடனடியாக வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இரு நாள்களாக விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டிருந்த கான்வாய் பாதுகாப்பு, புதன்கிழமை இரவில் திடீரென விலக்கப்பட்டது. தவெகவின் பட்டினப்பாக்கம் அலுவலகத்திலிருந்து நீலாங்கரையிலுள்ள வீட்டுக்கு விஜய் செல்லும்போது, கான்வாய் பாதுகாப்பின்றி தனியாகவே சென்றார்.
விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டிருந்த கான்வாய் பாதுகாப்பு திடீரென விலக்கப்பட்டது குறித்து சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது.
தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக முன்னிருந்தாலும், ஆட்சியமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை இடங்களை (118) விஜய் இன்னும் பெறாததால், முதல்வருக்கு வழங்கப்படும் கான்வாய் பாதுகாப்பு விலக்கப்பட்டதாகவும் செய்திகள் வெளிவருகின்றன. இருப்பினும், உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை.
இதனிடையே, திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சியமைப்பதாகவும், அதனால்தான் விஜய்யின் கான்வாய் பாதுகாப்பு திரும்பப் பெறப்பட்டதாகவும் சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் பரவின. இருப்பினும், தவெக ஆட்சியமைக்க திமுக எந்த இடையூறும் செய்யாது என திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
TVK Vijay's convoy security withdrawn
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கம்! விஜய்க்கு கீர்த்தி சுரேஷ் வாழ்த்து!
தருணத்துக்காகக் காத்திருந்த வரலாறு: விஜய்க்கு சிலம்பரசன் வாழ்த்து!
தமிழ்நாட்டில் முன்னிலையில் சதமடித்த தவெக! விஜய் வீட்டுக்குப் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு
விஜய் பாதுகாப்பு! பதவியில் இல்லாத மத்திய செயலருக்கு கடிதம் எழுதிய தவெக!
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை